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Без усатых обойдемся: Зеленский ответил на предложение Лукашенко

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко; новости; 2019. Фото:Дни.ру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается играть роль миротворца в Донбассе. В Киеве потуги Батьки не оценили. Владимир Зеленский фактически призвал белорусского коллегу не совать нос в чужие дела. 

Продолжение: Позорное шоу: встреча Путина и Зеленского вызвала ужас на Украине
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Александр Лукашенко очень хочет снискать славу миротворца. Белорусский лидер предоставляет площадку для переговоров по урегулированию в Донбассе, выдвигает идеи по мирному решению проблемы. В сентябре Батька предложил ввести в Донбасс белорусских миротворцев.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Владимир Зеленский отреагировал на предложение коллеги только сейчас. На брифинге в Очакове он напомнил, что белорусский лидер обещал помочь, если Киев обратится к Минску во время взятия границы с Россией под контроль.

К предложению Лукашенко Зеленский отнесся без энтузиазма. Президент Украины вежливо, но наотрез отказался. "Я думаю, что мы независимая страна, у нас хватит своих пограничников", – цитирует главу государства ФАН

Идею Лукашенко до этого прокомментировали в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ввод миротворцев не предусмотрен минскими соглашениями. Кроме того, он призвал обсуждать ситуацию в регионе с Донецкой и Луганской республиками.

Предложение Александра Лукашенко раскритиковали и в Донецке. Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин заявил, что в "синих касках" Донбасс не нуждается и может самостоятельно обеспечить безопасность на границах.

Белорусский лидер как-то жаловался, что обращался со своей идеей к Киеву и Москве. По словам Лукашенко, белорусские пограничники могли бы взять под контроль 400-километровый участок российско-украинской границы, ныне контролируемый ДНР и ЛНР.
Автор: 21 ноября 2019, 12:30

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