Без усатых обойдемся: Зеленский ответил на предложение Лукашенко

Александр Лукашенко очень хочет снискать славу миротворца.
Белорусский лидер предоставляет площадку для переговоров по урегулированию в
Донбассе, выдвигает идеи по мирному решению проблемы. В сентябре Батька
предложил ввести в Донбасс белорусских миротворцев.
Владимир Зеленский отреагировал на предложение коллеги только сейчас. На брифинге в Очакове он напомнил, что белорусский лидер обещал помочь, если Киев обратится к Минску во время взятия границы с Россией под контроль.
К предложению Лукашенко Зеленский отнесся без энтузиазма. Президент Украины вежливо, но наотрез отказался. "Я думаю, что мы независимая страна, у нас хватит своих пограничников", – цитирует главу государства ФАН.
Идею Лукашенко до этого прокомментировали в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ввод миротворцев не предусмотрен минскими соглашениями. Кроме того, он призвал обсуждать ситуацию в регионе с Донецкой и Луганской республиками.
Предложение Александра Лукашенко раскритиковали и в Донецке. Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин заявил, что в "синих касках" Донбасс не нуждается и может самостоятельно обеспечить безопасность на границах.Белорусский лидер как-то жаловался, что обращался со своей идеей к Киеву и Москве. По словам Лукашенко, белорусские пограничники могли бы взять под контроль 400-километровый участок российско-украинской границы, ныне контролируемый ДНР и ЛНР.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Не делает куни
Предложили сняться в порно
Волосы на Влагалище.
Секс Брат и сестра
не оценила подарок
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Шкура