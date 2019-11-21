Путин поставил на место разинувшего рот на Кремль Лукашенко

Эксперт напомнил о недавнем резком высказывании Лукашенко.
Белорусский лидер критически отозвался об отношениях с Россией. "Нахрена
нужен кому такой союз?" – разразился тирадой Батька.
По мнению Заико, Лукашенко нужно было выговориться: держать язык за зубами больше одного дня он не в состоянии. "Иначе он теряет форму", – пошутил эксперт. Его слова приводит портал "Солидарность".
Есть и другая, более веская причина. Политолог считает, что Лукашенко уже 19 лет обижен на Путина. "Александр Григорьевич должен был стать президентом России в 1998-1999 году", – полагает Заико.
Однако войти в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца и положить руку на российскую Конституцию Лукашенко было не суждено. "Этому помешал один единственный человек – майор КГБ Путин. Он прервал его исторический полет", – заявил эксперт.
Белорусский лидер считает, что его лишили кресла президента России, отметил аналитик. Какими бы ни были отношения Путина и Лукашенко, о произошедшем почти 20 лет назад Батька будет помнить всегда, полагает Заико.
Лукашенко хочет, чтобы Россия бесплатно вооружала белорусскую армию, так как она "обеспечивает защиту РФ".— Голос Мордора (@spacelordrock) November 18, 2019
А потом случись что и Батько такой заявит, "а это не наша война, мы тут просто между находимся", точно также как он заявил про вторжение Наполеона и Великую Отечественную.
В последнее время с критикой в адрес Москвы Лукашенко выступает все чаще. Стороны не могут договориться о принципиальных моментах двусторонних отношений: это цена на энергоносители, кредиты, компенсация для Белоруссии российского налогового маневра в нефтяной отрасли.
Все противоречия должны быть сняты к 8 декабря – к 20-летию Союзного государства. Планируется, что в этот день Путин и Лукашенко подпишут соглашение о дальнейшей интеграции.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Не делает куни
Предложили сняться в порно
Волосы на Влагалище.
Секс Брат и сестра
не оценила подарок
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Шкура