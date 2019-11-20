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Политика

Зеленский устроил провокацию перед встречей с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Ведущий Владимир Соловьев обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о минских соглашениях. Непонимание принципов достигнутых в Минске договоренностей ставит под сомнение целесообразность переговоров в нормандском формате, уверен журналист.
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Слова Владимира Зеленского о том, что выборы в Донбассе возможны только "после восстановления контроля над границей", можно расценивать как провокацию. По словам Владимира Соловьева, эти слова показывают, что президент Украины "в глаза не видел" текст минских соглашений.

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Ведущий привел отрывок из документа, чтобы окончательно расставить все по своим местам. В нем говорится, что восстановление контроля над границей Украины должно начаться в первый день после проведения местных выборов в Донбассе, а завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.

"Судя по последним заявлениям Зе, нормандский формат может даже не собираться, так как по сути Украина отказывается от выполнения минских соглашений", – написал Владимир Соловьев в своем "Телеграм".

Напомним, переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже должны стать местом, где состоится первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эксперты не исключают, что украинская сторона пойдет на откровенные провокации, чтобы создать сложности дли мирного процесса. Слова президента Украины, противоречащие минским соглашениям, можно отнести к подобным недружественным шагам.

Ранее в разговоре с "Дни.ру" Владимир Соловьев отмечал, что во встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского заинтересована, в первую очередь, украинская сторона. "Напомню, что это была их страстная мечта обязательно встретиться", – заметил он.

Автор: 20 ноября 2019, 18:22
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