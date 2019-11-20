Зеленский устроил провокацию перед встречей с Путиным

Слова Владимира Зеленского о том, что выборы в Донбассе возможны только "после восстановления контроля над границей", можно расценивать как провокацию. По словам Владимира Соловьева, эти слова показывают, что президент Украины "в глаза не видел" текст минских соглашений.
Ведущий привел отрывок из документа, чтобы окончательно расставить все по своим местам. В нем говорится, что восстановление контроля над границей Украины должно начаться в первый день после проведения местных выборов в Донбассе, а завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования.
"Судя по последним заявлениям Зе, нормандский формат может даже не собираться, так как по сути Украина отказывается от выполнения минских соглашений", – написал Владимир Соловьев в своем "Телеграм".
Объявлено, что встреча в нормандском формате все же состоится. Но чего от неё ждать? Если послушать Киев, то там не готовы выполнять Минские согл. в их нынешнем виде, а хотят их переписать. Или от них вообще отказаться. Отсюда задача-минимум - хотя бы прекратить военные действия.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 16, 2019
Напомним, переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже должны стать местом, где состоится первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Эксперты не исключают, что украинская сторона пойдет на откровенные провокации, чтобы создать сложности дли мирного процесса. Слова президента Украины, противоречащие минским соглашениям, можно отнести к подобным недружественным шагам.
Ранее в разговоре с "Дни.ру" Владимир Соловьев отмечал, что во встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского заинтересована, в первую очередь, украинская сторона. "Напомню, что это была их страстная мечта обязательно встретиться", – заметил он.
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