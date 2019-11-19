Соловьев поставил на место зарвавшегося Зеленского

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться 9 декабря в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже. О том, стоит ли ждать очередных украинских провокаций и срыва мероприятия в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" высказался известный ведущий Владимир Соловьев.

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