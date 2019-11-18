Зеленского предупредили о провокации перед встречей с Путиным в Париже

Сразу две важные новости, характеризующие уровень российско-украинских отношений, захватили информационную повестку 18 ноября. Во-первых, в Кремле подтвердили, что встреча лидеров стран нормандской четверки запланирована на 9 декабря. Во-вторых, стало известно о передаче Россией Украине захваченных во время Керченского инцидента кораблей.
Последнее обстоятельство Богдан Безпалько в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" охарактеризовал как некий аванс, который Моска выдала Киеву. Как успели отметить многие специалисты, ранее дата встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в формате переговоров в нормандском формате не называлась, а сроки постоянно отодвигались из-за неготовности Киева проводить подготовительную работу.
"Возможно сейчас удалось согласовать какую-то более-менее деловую повестку нормандской встречи", – заметил политолог. Эксперт добавил, что пока грядущее мероприятие прикрыто своего рода завесой тайны и говорить о нем что-то определенное сложно. "Будет встреча – хорошо. Вероятно, она хотя бы позволит наладить какой-то регулярный диалог", – подчеркнул Богдан Безпалько.
Объявлено, что встреча в нормандском формате все же состоится. Но чего от неё ждать? Если послушать Киев, то там не готовы выполнять Минские согл. в их нынешнем виде, а хотят их переписать. Или от них вообще отказаться. Отсюда задача-минимум - хотя бы прекратить военные действия.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 16, 2019
"Но в последний момент ее могут и отменить", – предупредил он. Причины подобного исхода следует искать на украинской стороне. "Провокации могут быть со стороны праворадикалов под лозунгами, к примеру, "Нет формуле Штайнмайера", "Нет минским соглашениям" и так далее", – озвучил политолог факторы, которые могут угрожать Владимиру Зеленскому.
"Но я не могу сказать, что они могут непременно сорвать встречу в нормандском формате", – заметил Богдан Безпалько. Он напомнил, что ради того, чтобы встреча в нормандском формате все же состоялось, европейские партнеры надавили на Владимира Зеленского. Таким образом, президенту Украины придется выбирать между тем, чтобы действовать согласно рекомендациям Запада, и тем, чтобы пойти на поводу у радикалов.
Глава МИД Украины заявил что сегодня нет альтернативы минским соглашением,однако некоторые устаревшие пункты можно переформулировать.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) November 18, 2019
Когда доблестные ВСУ сидели в котле, почему-то ни один пункт этих соглашений не казался устаревшим.
Отсутствие котла - единственное, что устарело.
Напомним, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки запланирована на 9 декабря, Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту дату, но призвал спокойнее относиться к возможным итогам мероприятия.
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