Зеленского предупредили о провокации перед встречей с Путиным в Париже

Первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Париже на переговорах лидеров стран нормандской четверки, которые запланированы на 9 декабря. Однако до этого момента украинские праворадикалы могут попытаться сорвать мероприятие. О перспективах переговоров "Дни.ру" узнали у члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолога Богдана Безпалько.

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