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Политика

Зеленского предупредили о провокации перед встречей с Путиным в Париже

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото: Дни.ру
Первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Париже на переговорах лидеров стран нормандской четверки, которые запланированы на 9 декабря. Однако до этого момента украинские праворадикалы могут попытаться сорвать мероприятие. О перспективах переговоров "Дни.ру" узнали у члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолога Богдана Безпалько.
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Сразу две важные новости, характеризующие уровень российско-украинских отношений, захватили информационную повестку 18 ноября. Во-первых, в Кремле подтвердили, что встреча лидеров стран нормандской четверки запланирована на 9 декабря. Во-вторых, стало известно о передаче Россией Украине захваченных во время Керченского инцидента кораблей.

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Последнее обстоятельство Богдан Безпалько в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" охарактеризовал как некий аванс, который Моска выдала Киеву. Как успели отметить многие специалисты, ранее дата встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в формате переговоров в нормандском формате не называлась, а сроки постоянно отодвигались из-за неготовности Киева проводить подготовительную работу.

"Возможно сейчас удалось согласовать какую-то более-менее деловую повестку нормандской встречи", – заметил политолог. Эксперт добавил, что пока грядущее мероприятие прикрыто своего рода завесой тайны и говорить о нем что-то определенное сложно. "Будет встреча – хорошо. Вероятно, она хотя бы позволит наладить какой-то регулярный диалог", – подчеркнул Богдан Безпалько.

"Но в последний момент ее могут и отменить", – предупредил он. Причины подобного исхода следует искать на украинской стороне. "Провокации могут быть со стороны праворадикалов под лозунгами, к примеру, "Нет формуле Штайнмайера", "Нет минским соглашениям" и так далее", – озвучил политолог факторы, которые могут угрожать Владимиру Зеленскому.

"Но я не могу сказать, что они могут непременно сорвать встречу в нормандском формате", – заметил Богдан Безпалько. Он напомнил, что ради того, чтобы встреча в нормандском формате все же состоялось, европейские партнеры надавили на Владимира Зеленского. Таким образом, президенту Украины придется выбирать между тем, чтобы действовать согласно рекомендациям Запада, и тем, чтобы пойти на поводу у радикалов.

Напомним, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки запланирована на 9 декабря, Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту дату, но призвал спокойнее относиться к возможным итогам мероприятия.

Автор: 18 ноября 2019, 21:23

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

СтраникЪГость
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Невероятные полеты испанской монахини Марии Коронель де Агреда
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Фото: Авторство неизвестно
Способность человека одновременно находиться в двух местах неоднократно использовалась в сюжетах известных фантастов. Однако истории известны случаи, когда такое происходило в действительности.

Один из наиболее поразительных примеров подобного раздвоения, известного как билокация (раздвоение), связан с испанской монахиней Марией Коронель де Агреда (1602—1665).

Сестра Мария из монастыря Агреда чуть было не угодила на костер.

В период с 1620 по 1631 год она регулярно сообщала монастырским каноникам о своих поездках (полетах) в Центральную Америку. Монахиня утверждала, что совершила более пятисот таких путешествий. Однако факты говорили о том, что она всю свою жизнь провела в монастырских стенах Агреды, ни на один день не отлучаясь из обители.

За рассказы о своих полетах и дерзкое утверждение, что Земля имеет форму шара, который вращается вокруг собственной оси, монахиня была строго наказана монастырским начальством, ведь в те времена все это считалось ересью. Католические власти, которые и до этого неоднократно сталкивались с подобными фантастическими видениями религиозных фанатиков, конечно же, не могли поверить сестре Марии и пытались заставить ее отречься от своих мистических утверждений.
Несчастной монашке грозил костер, но в скором времени ее рассказы о «трансатлантических полетах» нашли полное подтверждение.
В 20-<цензура> годах XVII века католическая церковь Испании расширяла свою миссионерскую деятельность в Северной и Центральной Америке. Многие миссионеры, путешественники и конкистадоры, побывавшие в тех краях, стали рассказывать о молодой проповеднице Марии. В 1622 году в Мексику прибыл официальный представитель папы миссионер Алонсо де Бенавидес, в задачу которого входило проповедование католицизма среди индейцев джумлано и юма.
Каково же было его изумление, когда он обнаружил, что индейцы уже знакомы с христианством. Патера поразило и одновременно озадачило то, как ревностно и осознанно исполняли христианские обряды индейцы Нью-Мексико. Они рассказали ему, что новой вере их научила «женщина в голубом». Обычно она появлялась при свете дня и исчезала с наступлением ночи.

Европейская монахиня оставляла им кресты, четки и потиры, которые использовались ими при служении мессы. Индейцы также рассказывали, что «женщина в голубом» раздавала им распятия, кубки, венки из роз. Позднее был установлен удивительный факт: потир принадлежал монастырю в Агреда. Каким образом он оказался у индейцев Нью-Мексико, осталось загадкой до сих пор.
В 1622 году отец Алонсо де Бенавидес обратился с письмом к Папе Римскому и испанскому королю Филиппу IV, в котором пожаловался на то, что у индейцев джумлано и юма проповедует какая-то «женщина в голубом». Но ни папа, ни король никогда не слышали о монашке, которая занимается миссионерской деятельностью в Мексике.
Только в 1630 году, вернувшись в Испанию, отец Бенавидес узнал о загадочных явлениях, происходящих с молодой монахиней в Агреда. Заинтересовавшись этим, он получил разрешение посетить монастырь и побеседовать с сестрой Марией.

Сестра Мария среди индейцев (картина)

Священник долго и обстоятельно говорил с ней, после чего у него не возникло ни малейшего сомнения в том, что монахиня действительно бывала у индейцев. Она имела точные представления об обычаях и быте племен джумлано и юма, в деталях описала их жизнь в деревнях, знала названия городов и селений.

Оказалось, что сестра Мария вела дневник. В нем она подробно описывала свои «полеты», во время которых видела планету — в форме шара. Отец Бенавидес приказал дневник уничтожить, а с самой монахини не спускать глаз. Удивительнее всего было то, что кубки, которые сестра Мария дарила индейцам, бесследно исчезли из монастыря. Обо всем этом отец Бенавидес написал в 1634 году в своей книге «Дополненная хроника».

Современники описанных событий далеко не всегда воспринимали их как чудо, ниспосланное свыше. Но если в античности многие смеялись над легендами о сверхбыстром перемещении людей и предметов, то в средние века никто не сомневался в существовании оккультных сил. Тогда же и появилось множество утверждений о якобы имевших место случаях управляемой телепортации и волшебных полетах.

Билокация была в числе тех многочисленных чудес, которые творил итальянский святой Антоний Падуанский (1295— 1231). В старинных текстах рассказывается о том, как однажды во Франции в церкви Сен-Пьер-де-Керуа в Лимоте он читал проповедь.

Вдруг святой вспомнил, что должен вести службу в монастыре на другом конце города. На глазах у паствы он встал на колени и начал молиться. Одновременно в монастыре видели, как он читал отрывки из Святого Писания, а затем скрылся в полумраке часовни.

Способностью одновременно пребывать в двух местах славился и другой святой — Мартин де Поррес (1579—1639). В 1742 году Римская церковь издала документ, подтверждавший, что он «невероятным образом» показывался в Китае и Японии. Там видели «темного монаха», очень похожего на святого Мартина.

Билокация не ограничивается христианским миром. Она встречается и в других религиях. Считается, что способность раздвоения может быть дарована человеку за благочестие. А в учении йоги говорится о бесплотном двойнике, который обитает в материальной оболочке человека и может ее покидать.

Телепортация — это мгновенный перенос материальных предметов из одной точки в другую без видимого применения или участия физической силы. Существование такого явления в природе издавна считалось уделом всякого рода мистиков. До недавнего времени и современная наука его игнорировала, хотя постепенно в научном мире вполголоса стали поговаривать о возможности телепортации. Особенно часто этот вопрос обсуждался в среде физиков-ядерщиков.

Но факты — вещь упрямая. Существуют многочисленные свидетельства о крупномасштабных мгновенных перемещениях. Классическим примером тому может служить так называемый «случай с солдатом». Первым, кто обнаружил и описал это поистине мистическое происшествие, был исследователь М. К. Джессуп. Сведения о нем он разыскал в испанских… юридических источниках.
25 октября 1593 года в испанском городе Мехико неожиданно появился солдат. Полк его в это время был расквартирован на Филиппинах, что в десяти тысячах миль от Мехико. Солдат был схвачен и передан суду инквизиции. Из его показаний стало ясно, что он нес караульную службу при дворце губернатора в Маниле (столице Филиппин). Как он очутился в Мехико, солдат объяснить не мог. Суду он рассказал, что на его глазах губернатор был предательски убит.
Через несколько месяцев с Филиппин приплыл корабль, и прибывшие на нем люди подтвердили, что губернатор убит. Другие детали из рассказа солдата также не оставляли сомнений в том, что он говорил правду. Только того, как он сам появился в Испании, никто не мог понять.
Во Франции существует весьма загадочное место, окрещенное Марсельской дырой. Его случайно обнаружила бельгийка Бернадетта Лорель. Однажды, гуляя по Марселю, она решила передохнуть в старинном парке на окраине города. За пышными кронами многовековых деревьев просматривалась черепичная крыша небольшой церквушки.

Женщина удивилась, что раньше не обратила на нее никакого внимания. Она пошла к церкви и оказалась на старом заросшем травой кладбище (церквушка стояла как раз посредине его). Из-за больших деревянных дверей доносились слова заупокойной молитвы на латыни.
Внезапно двери церкви растворились, и из нее вышла какая-то очень странная процессия. Гроб несли четыре человека, одетые в рубашки из грубого полотна и какие-то мешковатые штаны. Замыкала процессию молодая плачущая женщина с ребятишками.
Бельгийку поразила бедность людей. В то же время ее охватил непонятный, безотчетный страх. Она опрометью бросилась бежать от церкви. Как Лорель выскочила на аккуратные, посыпанные песком дорожки, вспомнить она не могла. Постепенно женщина успокоилась, однако с удивлением обнаружила, что и кладбище, и церковь, и странная похоронная процессия исчезли. В последующие свои приезды в Марсель, бельгийка неоднократно посещала этот парк, при этом ее не покидало чувство неуверенности и страха.
Потрясенная всем этим Бернадетта обратилась в городской архив. Каково же было ее изумление, когда в нем обнаружились документы, озадачившие ее еще больше. В них сообщалось, что на месте нынешнего парка ранее действительно находилось кладбище.
Была тут и церквушка, где отпевали бедняков. Но все эти строения перестали существовать задолго до Великой французской революции. В конце XIX века на этом месте был разбит городской сад. Кто и как переместил Бернадетту Лорель в далекое прошлое Марселя, остается загадкой.
Не менее уникальный случай произошел и в России. Есть документальные свидетельства о перемещении шестилетней девочки Анны. Родители решили отправить ее к бабушке в гости. Старушка проживала неподалеку от них и должна была встретить ребенка на остановке. Присмотреть за Аннушкой попросили знакомого пассажира. Однако поездка чуть не закончилась трагически.
На крутом подъеме водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся. К счастью, никто из пассажиров не погиб, а вот девочка загадочным образом исчезла. Узнав о происшествии, перепуганные родители прибежали на место аварии. Тут они с удивлением узнали, что их дочери нигде нет. Пассажир, сопровождавший девочку, ничего толком объяснить не смог. Он рассказал, что за миг до аварии Аннушка исчезла из автобуса. Все сочли это за бред человека, находящегося в состоянии шока.
Кто-то выдвинул версию, что во время аварии ребенок просто вывалился из автобуса. Поиски длились до наступления темноты, но не дали никаких результатов. Финал этой истории многих поставил в тупик. В доме обезумевших родителей раздался телефонный звонок. Это звонили их родственники из деревни. Они обнаружили девочку спокойно стоявшей на обочине дороги. Как Аннушка там оказалась и где была все это время, никто объяснить не может.
В мире ежегодно пропадают тысячи человек. Возможно, многие из них вовсе не становятся жертвами насилия, как считают их родственники, а попадают в лабиринты времени. Некоторым из них удается выпутаться из паутины времени, другие так и остаются в неведомом, третьи удивительным образом сами управляют этим процессом.
В мировом фольклоре и литературе имеется немало описаний перемещения во времени и пространстве: полеты в вихре, на джинне, на ковре-самолете. Кузнец Вакула, герой «Ночи перед Рождеством», например, для полета в Петербург использовал черта. Конечно, можно это расценивать лишь как художественный вымысел писателя. И все-таки стоит задаться вопросом: а может быть, Н. В. Гоголь знал намного больше, чем писал?
Возвращаясь к «полетам» сестры Марии, необходимо заметить, что сегодня ученые вовсе не исключают возможность такого явления, хотя по-прежнему не могут его полностью объяснить. Вот что пишет об этом автор книги «Житие преподобной Марии из Агреды» Джеймс А. Каррико:
«То, что сестра Мария действительно многократно посещала Америку, подтверждают документы испанских конкистадоров, французских исследователей и абсолютно идентичные рассказы различных индейских племен, живущих друг от друга на расстоянии многих тысяч миль. В любой фундаментальной книге по истории юго-западной части США можно найти упоминание об этом мистическом явлении, беспрецедентном в истории мира».
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