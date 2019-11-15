"Совсем стыд потерял": россияне в шоке от выходки Лукашенко

На днях Александр Лукашенко встречался с главой погранслужбы
Белоруссии Анатолием Лаппо и главой Совбеза Станиславом Засем. В какой-то
момент Батька не сдержался и скатился в антироссийскую риторику.
Он призвал Москву поддержать Минск оружием, поскольку белорусы, заявил президент, защищают Россию с западного направления. "Не надо вякать в СМИ и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах!" – возмутился Лукашенко.
Пользователи Рунета напомнили белорусскому лидеру, что несколько лет назад он отказался от размещения военной базы, но зато имеет наглость требовать от Москвы бесплатное оружие. "Совсем стыд потерял старый. Пора на покой", – написал на своей странице в "Твиттере" блогер Кремлевский Связной.
Лукашенко потребовал от Путина истребители. За несколько лет до этого он отказался от размещения российской авиабазы в Белоруссии. Совсем стыд потерял, старый. Пора на покой. pic.twitter.com/pRqACgOwj3— Кремлевский Связной (@Zhmi_Davay) November 14, 2019
Другие пользователи напомнили, что население Белоруссии меньше, чем в Москве. "Про какую гирю он говорит?" – недоумевает читатель сайта РИА Новости. Третьи отметили, что гиря на ногах у России – не Белоруссия, а ее руководство во главе с Лукашенко.
Напомним, что в последнее время Москва и Минск ведут непростые переговоры об интеграции. Планируется, что "дорожную карту" Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут 8 декабря – в день 20-летия Союзного государства.
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Сплю с сыном подруги
Вы любите анальный секс?
Как думаете, я дура?
Лиона навсегда!!!
Задай вопрос Наталии Власовой
Я приехала в Москву за богатым