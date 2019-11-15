"Совсем стыд потерял": россияне в шоке от выходки Лукашенко

В последнее время Александр Лукашенко взял за правило: что ни публичное выступление, то порция антироссийских заявлений. Накануне президент Белоруссии с присущей ему эмоциональностью озвучил новые претензии в адрес России. Дескать, та воспринимает Минск как нахлебника. Москву возмутили слова Батьки.



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