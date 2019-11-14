"Не надо вякать": Лукашенко озвучил неприличное требование к Путину

Очередные требования к Кремлю Александр Лукашенко озвучил на встрече с главой пограничной службы Анатолием Лаппо и госсекретарем Совбеза Станиславом Засем. По его словам, Белоруссия защищает Россию на западном направлении.
"Так почему нам не помочь?" – задался риторическим вопросом Батька.
Поддержать Минск Москва должна современным оружием, ведь белорусы умеют им пользоваться не хуже россиян, считает Лукашенко. "Не надо вякать в СМИ и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах", – сказал президент.
По его словам, противовоздушная оборона Белоруссии работает на благо России. Это стоит денег, однако Москва продолжает считать Минск нахлебником, пожаловался Лукашенко.
Россия могла разместить в Белоруссии свои самолеты, но для этого Москва предлагала создать военную базу, напомнил об эпизоде пятилетней давности Станислав Зась. Тогда казалось, что стороны договорились, но в последний момент Лукашенко сдал назад.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это "неприятным эпизодом". Лукашенко и его окружение на встречах с представителями западных стран часто напоминают о том отказе.
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как думаете, я дура?
Сплю с сыном подруги
Вы любите анальный секс?
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Лиона навсегда!!!
Я приехала в Москву за богатым
Задай вопрос Наталии Власовой