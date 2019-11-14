"Не надо вякать": Лукашенко озвучил неприличное требование к Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился новой порцией откровений об отношениях с Москвой. Несколько лет назад Батька отказался от российской военной базы в республике. Несмотря на это, он хочет, чтобы восточный союзник поставлял ему современное оружие бесплатно.



прочитано 522 раза