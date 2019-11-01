Трамп решил опубликовать компромат на себя и Зеленского (видео)

Такого шоу на телевидении Соединенных штатов еще не было. Трамп намерен опровергнуть слухи, которые разгорелись в Белом доме. Ранее его противники давали якобы искаженные варианты расшифровки скандального разговора, что стало одной из причин объявления импичмента действующему главе государства.
"Они пытаются привлечь к ответственности президента США менее чем за 13 месяцев до выборов. Они основываются на осведомителе, у которого есть предубеждения против главы государства. Сообщается, что разоблачитель работал с вице-президентом Байденом. Это многое объясняет. Но американский народ разберется", – передает слова депутата Палаты представителей Конгресса США Джима Джордана ТВ Центр.
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