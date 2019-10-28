Стало известно о жутких угрозах Трампа Зеленскому

Действующий президент США Дональд Трамп может отомстить Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. К такому мнению пришли американские эксперты.

Как отмечают политические знатоки Америки, в случае повторной инаугурации Трамп может перестать оказывать помощь Незалежной. Председатель Большого вашингтонского мусульмано-еврейского форума Уолтер Руби рассказал, что на такой шаг президент США может пойти из-за скандала, связанного с расследованием дела сына конкурента Дональда на выборах – Хантером Байденом.

Эксперт из США отметил, что Трамп пытался использовать Зеленского и его полномочия в личных целях. Он же высказал идею, что в случае, если расследование не будет совершено и не приведет к желаемому результату, то эта ситуация может сильно отразиться на американо-украинских отношениях.

"Если он (Трамп – прим.ред.) выиграет эти выборы, я думаю, это негативно скажется на отношениях с Украиной. Трамп не склонен забывать любое несоответствие его ожиданиям и, если будет уверен в незыблемости своей власти, он вполне может снова прекратить помощь Украине", – цитирует слова Уолтера издание "Обозреватель".

Впрочем, пока начинать панику рановато. Эксперт уверен, что до выборов 2020 года президент Америки не будет предпринимать никаких решительных действий в сторону Незалежной. По крайней мере, ему это, в данный момент, невыгодно.

"Я думаю, Трамп не окажет ничего, что может быть воспринято как месть или давление на украинское руководство как минимум до тех пор, пока не решится ситуация с импичментом. В противном случае он сам даст основания своим противникам для снятия его с должности, и вполне возможно, что тогда даже часть лояльных к нему республиканцев в Сенате откажется его поддерживать", – дополнил Уолтер.