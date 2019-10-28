Трампа знатно унизили во время бейсбольного матча (видео)

Инцидент произошел во время спортивных соревнований между командами Washington Nationals и Houston Astros. Болельщики негативно отозвались о Трампе, чье изображение появилось на видеоэкране, транслирующем игру крупным планом.
Как сообщает НСН, болельщики отреагировали на президента, как быки на красную тряпку. Они начали кричать и свистеть. Кроме того, спортивные фанаты начали скандировать призывы посадить главу Соединенных Штатов в тюрьму.
"За решетку его!" – слышалось со всех сторон. Впрочем, Трамп не был бы президентом, если бы не умел оставаться хладнокровным даже в такой ситуации. Мужчина улыбался, не проявлял никакой реакции и аплодировал спортсменам, отмечает Life.
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