Зеленский забился в панике под давлением Трампа

Глава Белого дома вместе со своим адвокатом Рудольфом Джулиани пытался манипулировать бывшим кавээнщиком. Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского возобновить расследование в отношении газовой компании Burisma, где работал Хантер Байден – сын экс-вице президента США Джона Байдена, пишет Life.
Украинский политик якобы боялся быть втянутым в эти игры. По данным информированных источников, будущий глава Незалежной обсуждал с предвыборным штабом, как реагировать на требования Трампа, сообщает "Царьград".
Владимир Зеленский забился в панике, пытаясь избежать давления Дональда Трампа. 7 мая на встрече по вопросам энергетики он обсуждал со своей командой, как выйти из ситуации. Переговоры продлились целых три часа.
Напомним, что 25 сентября конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения в том, что он злоупотребил служебным положением, посулив помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Байдена и его сына.
Позже Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Оказалось, что американский лидер действительно просил коллегу заняться делом Байдена и получил соответствующее обещание.
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