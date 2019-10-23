Вскрылось жесткое требование Трампа к Зеленскому

В публичное пространство просачиваются подробности телефонной беседы Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Детали разговора, который пытались использовать для объявления импичмента американскому президенту и который сильно ударил по репутации лидера Незалежной, огласил поверенный США на Украине Уильям Тейлор.

прочитано 690 раз