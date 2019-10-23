Вскрылось жесткое требование Трампа к Зеленскому

Несмотря на публикацию расшифровки переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, оппоненты первого упорно раздувают из их беседы международный скандал. Общественность узнала новые подробности.
Поверенный США на Украине Уильям Тейлор, давая показания палате представителей, сообщил о жестком требовании Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. Он узнал об этом, общаясь по телефону с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.
По словам дипломата, президент США хочет, чтобы украинский коллега публично объявил о начале антикоррупционного расследования в отношении компании Burisma. От сговорчивости бывшего шоумена зависела личная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Впрочем, отмечают эксперты, подспудно это означало куда больше. "Посол Сондланд сказал, что на самом деле все зависело от такого объявления, включая помощь по безопасности", – подчеркнул Тейлор.
По словам Тейлора, Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал именно публичное заявление о расследовании дела компании BURISMA, в которой работал Хантер Байден. Это и есть условие встречи, к котой так стремится Зеленский— Alina Sergeevna (@AlinaSletina) October 23, 2019
Поверенный США на Украине добавил, что посол Джон Болтон выступал против телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Сам же чиновник написал письмо госсекретарю Майку Помпео, чтобы убедить того не лишать украинскую армию поддержки во время активных боевых действий против населения Донбасса.
Пресс-секретарь Администрации президента США Стефани Гришем уверена: оппоненты обвиняют Дональда Трампа в том, что никак нельзя назвать преступлением. "Президент Трамп не сделал ничего плохого. Это скоординированная грязная кампания со стороны левых законодателей и бюрократов, которые ведут войну с Конституцией", – подчеркнула она.
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