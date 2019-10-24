Курс на Африку: Россия укрепляет отношения с континентом

Российский лидер обратил внимание на масштаб встречи, который "свидетельствует о взаимном стремлении развивать контакты на всех направлениях, укреплять многоплановое партнерство". Владимир Путин подчеркнул, что государства Африки уверенно набирают политический и экономический вес.
Эти страны становятся одной из опор в многополярной системе мира. Они принимают все более активное участие в выработке решений международного сообщества по самым важным вопросам региональной и мировой повестки дня.
"Развитие отношений со странами африканского континента и их региональными организациями является одним из приоритетов российской внешней политики", – уточнил президент.
Он добавил, что по многим вопросам позиции России и стран Африки близки или вовсе совпадают. Это создает благоприятные предпосылки для конструктивного взаимодействия в ООН и других международных структурах.
Заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева после выступления Владимира Путина отметила, что открывается совершенно новая страница в отношениях России и Африки. "Россия возвращается в Африку. Мы будем помогать друг другу развивать экономику, чтобы стать сильнее, чтобы улучшать качество жизни людей", – заявила она.
Напомним, что в июле, за три месяца до саммита в Сочи, в Москве рамках II Международного форума "Развитие парламентаризма" состоялась парламентская конференция "Россия – Африка". Делегацию стран Африки представили 300 парламентариев и 50 экспертов.
"Наша задача, чтобы этот разговор заложил основы доверия и точки роста, которые завтра будут составлять фундамент наших отношений, придал импульс сближению отношений между нашими странами и решению вопросов", – в ходе мероприятия отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что Россия заинтересована во взаимовыгодном партнерстве с африканскими государствами.
В работе форума принял участие и Владимир Путин. Президент высоко оценил парламентскую конференцию.
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