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Политика

Трампа поймали на пустых угрозах своим союзникам

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
В интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майк Помпео рассказал о готовности Дональда Трампа применить силу в отношении Турции в том случае, если того потребуют обстоятельства. В России сочли, что реальных последствий эти слова иметь не будут.
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С угрожающим заявлением президент США Дональд Трамп решил выступить лично. "Запомните: если Турция будет плохо себя вести – а я не думаю, что они будут, но у нас есть сила, о которой никто не знает", – заверил он общественность.

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Впрочем, долго хранить интригу относительно природы этой таинственной силы американский лидер не стал, и сразу обозначил, что речь не идет о военной грозе. "Это санкции. Это тарифы. Турция отправляет огромное количество стали и другие товары в Соединенные Штаты. Мы обложим их тарифами", – цитирует сайт ТВ Центр Дональда Трампа. А вот госсекретарь США Майк Помпео решил пойти дальше. Он заметил, что для Вашингтона использование экономических и дипломатических рычагов давления находится в приоритете, однако Белый дом готов и к применению силы.

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что раньше США не угрожали нанесением удара по своему союзнику по НАТО. Впрочем, он посоветовал не относиться всерьез к этим словам. "Похоже на риторику", – цитирует "Царьград" члена Совфеда. Он усомнился, что Дональду Трампу удастся таким образом устрашить руководство Турции.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что американская сторона не ставила перед своими турецкими союзниками каких-то конкретных ограничений. Это, по словам сенатора, означает, что к военному столкновению может привести лишь что-то действительно чрезвычайное.

К примеру, вооруженное противостояние может спровоцировать намеренный удар турецкий сил по американским военным. "Вряд ли до такого дойдет, а потому все останутся при своих: Эрдоган будет продолжать демонстрировать независимую линию в сирийских и курдских делах, а Вашингтон погрозил пальцем и вернется к санкциям и дипломатии, о чем, кстати, сказал и госсекретарь", – цитирует ТАСС Константина Косачева.

Автор: 22 октября 2019, 10:37

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