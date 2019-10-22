Трампа поймали на пустых угрозах своим союзникам

В интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майк Помпео рассказал о готовности Дональда Трампа применить силу в отношении Турции в том случае, если того потребуют обстоятельства. В России сочли, что реальных последствий эти слова иметь не будут.



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