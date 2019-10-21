Клинтон посмеялась над угрозой ядерной войны

В октябре 1962 года мир, считают эксперты, вплотную приблизился к реализации одного из сценариев конца света. США и Советский Союз были готовы обменяться ядерными ударами, что ставило под угрозу судьбу всего человечества. Эти события были названы Карибским кризисом.
По прошествии десятилетий в качестве повода для шуток ту угрозу атомной войны рассматривают даже американские политики. В частности, пародийное письмо Джона Кеннеди Никите Хрущеву на своей странице в "Твиттере" разместила Хиллари Клинтон. В послании, якобы направленном советскому лидеру в разгар Карибского кризиса, 16 октября 1962 года, президент США в панибратской манере просит убрать ракеты с Кубы, передает Life.
В письме от лица Кеннеди Хрущева просят отозвать советское ядерное оружие от американских границ, угрожая, что в противном случае главу СССР будут обидно обзывать, а в случае согласия назовут лучшим. "Потом звякну тебе. Обнимаю", – такими словами заканчивается послание.
Found in the archives... pic.twitter.com/iFFeqloYHM— Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 20, 2019
Клинтон отметила, что нашла это письмо в архиве. Впрочем, даже самые недогадливые пользователи Сети сообразили: это ирония, и на самом деле экс-кандидат в президенты США бросила камень в огород Дональда Трампа. Тот действительно отправил послание сомнительного содержания президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Трамп призвал турецкого коллегу "не быть крутым парнем" и "дураком", пообещав в скором времени позвонить ему. Все это было написано по поводу военной операции Турции против курдских формирований на севере Сирии.
Популярные темы форума
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Почему Америка богаче всех?
Отношения со старым мужчиной.
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Злые или добрые родители???
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Я не могу никак увидеть связи И не могу понять, ну в чем секрет Богинь и королев кругом как грязи А баб нормальных посему-то нет
Стыдно быть девственницей
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?