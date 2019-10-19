Допустивший серьезную ошибку Трамп стал посмешищем

Накануне американский лидер посетил завод по производству сумок в штате Канзас. Во время выступления перед гражданами президент допустил серьезную ошибку: он неправильно произнес название французского дома моды Louis Vuitton. В ролике, опубликованном в Сети, Дональд Трамп несколько раз отчетливо говорит "Луи Вуттон" вместо "Луи Виттон".
Видеозапись вызвала бурную реакцию пользователей. Многие подписчики признались, что долго смеялись после просмотра ролика. Но нашлись и те, кто посчитал ошибку Дональда Трампа недопустимой. "Какой идиот", "Позор", "Он заслуживает импичмента", – написали возмущенные пользователи.
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