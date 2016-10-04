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Хиллари Дайан Родэм Клинтон

американский политик
Хиллари Дайан Родэм Клинтон
  • Дата рождения: 26 октября 1947
  • Место рождения: город Чикаго, штат Иллинойс, США
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Жена/Муж: Билл Клинтон
  • Дети: Челси

Хиллари Клинтон родилась 26 октября 1947 года в Чикаго. Во время учебы на юридическом факультете Йельского университета познакомилась с будущим мужем Биллом Клинтоном. После окончания вуза в 1973 году преподавала на юридическом факультете университета Арканзаса, с 1976-го работала в юридической фирме Rose Law Firm. В 2001-2009 годах дважды избиралась сенатором от штата Нью-Йорк.

Во время двух президентских сроков своего супруга (1993-2001 годы) Клинтон активно участвовала в общественной жизни. Она занималась образованием, здравоохранением, защитой прав детей.

В 1998 году Хиллари поддержала мужа во время скандала вокруг его отношений с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Инцидент едва не закончился импичментом президента, но даже в этой ситуации первая леди не пожелала расстаться с супругом.

Клинтон принимала участие в президентской кампании 2008 года от Демократической партии, была одним из самых известных публике кандидатов на пост главы государства и пользовалась значительной поддержкой избирателей. Летом 2008 года она отказалась от продолжения внутрипартийной борьбы и поддержала кандидатуру Барака Обамы. После его победы на выборах была назначена на пост государственного секретаря США и занимала его до 1 февраля 2013 года.

После отставки с должности госсекретаря в США разразился скандал. Выяснилось, что Хиллари Клинтон использовала личный электронный почтовый адрес для передачи конфиденциальной служебной информации.

В апреле 2015 года Клинтон объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2016 года от Демократической партии. Предвыборная кампания сопровождалась скандалом, связанным с состоянием здоровья самой Хиллари.

Клинтон о переговорах Путина и Байдена: Он будет делать нашу жизнь сложнее

Клинтон о переговорах Путина и Байдена: Он будет делать нашу жизнь сложнее
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала о сложных переговорах Владимира Путина и Джозефа Байдена После саммита президентов России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, который проходил 16 июня в Женеве, бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон выразила опасение, что российский лидер будет пытаться сделать жизнь американцев сложнее.

Соловьев устроил разнос США после триумфа Путина

Соловьев устроил разнос США после триумфа Путина
В Берлине состоялась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. По оценкам экспертов, саммит стал очередным геополитическим триумфом президента России Владимира Путина. Кроме того, для многих это повод напомнить, при чьем участии ситуация в этой стране была доведена до критической точки. "На сегодняшний день Россия является одним из основных игроков миротворческого процесса в Ливии", – в эфире радио Sputnik подчеркнул эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Клинтон посмеялась над угрозой ядерной войны

Клинтон посмеялась над угрозой ядерной войны
Бывшая первая леди США, претендовавшая на должность президента и проигравшая в этой схватке Дональду Трампу, Хиллари Клинтон высмеяла письмо своего оппонента турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу военной операции в Сирии. В итоге вышло, что политик посмеялась над Карибским кризисом, когда мир оказался на пороге ядерного апокалипсиса. В октябре 1962 года мир, считают эксперты, вплотную приблизился к реализации одного из сценариев конца света.

В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба

В доме Хиллари Клинтон нашли бомбу
Срочная новость из США. Касается она семьи экс-президента Соединенных Штатов Билла Клинтона. В доме Хиллари и Билла Клинтон в окрестностях Нью-Йорка нашли бомбу.

Клинтон в ушанке заговорила о присоединении к России

Клинтон в ушанке заговорила о присоединении к России
Хиллари Клинтон нашла оригинальный ход для напутствия выпускников Йельского университета. Экс-кандидат в президенты США принесла на церемонию шапку-ушанку. Американский политик решила не нарушать традицию университета – там принято приходить в необычных головных уборах на церемонию вручения дипломов.

"Стыдит себя и страну": Хиллари Клинтон назвали позором США

"Стыдит себя и страну": Хиллари Клинтон назвали позором США
Бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи выступила с критикой в адрес Хиллари Клинтон. Она заявила, что своим поведением экс-кандидат в президенты США позорит себя и страну. Политик начала с упоминания того, что в 2016 году Клинтон обвинила в проигрыше в президентской гонке всех, кроме себя.

Хиллари Клинтон покрывала мужа-насильника

Хиллари Клинтон покрывала мужа-насильника
Билл Клинтон – серийный насильник. Счет пострадавших от его домогательств исчисляется сотнями. Подтверждения такому взгляду на жизнь экс-президента США собраны в книге Роджера Стоуна "Война Клинтонов против женщин". В числе жертв похотливого Билла автор называет даже вдову президента Кеннеди, миллиардершу Жаклин Кеннеди-Онассис.

У Клинтон нашли опасную болезнь

У Клинтон нашли опасную болезнь
Последние заявления Хиллари Клинтон наводят на мысль о проблемах с психикой. Неадекватное поведение экс-госсекретаря США даже мужа заставляет держаться от нее подальше. Через год после президентских выборов в США Хиллари Клинтон все еще ищет виновных в своем поражении.

Сразу после Путина: Клинтон нашла виновника своего провала

Сразу после Путина: Клинтон нашла виновника своего провала
Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон причислила Барака Обаму к списку людей, которые помешали ей выиграть выборы. По ее словам, после двух его сроков победить было очень сложно. Клинтон отметила, что ей трудно было позиционировать себя как "кандидата перемен" из-за Обамы.

"Русская шпионка" лезла к Хиллари Клинтон

"Русская шпионка" лезла к Хиллари Клинтон
Страсти вокруг сокрушительного поражения бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на прошлогодних президентских выборах никак не утихают. На этот раз американские СМИ решили поведать миру целую шпионскую драму, заявив, что к Клинтон пыталась "подобраться" некая сотрудница российских спецслужб. Шпионка якобы пыталась получить доступ к ней, когда та еще была главой Государственного департамента США (аналог российского Министерства иностранных дел.

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