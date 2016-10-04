Хиллари Дайан Родэм Клинтон американский политик

Хиллари Клинтон родилась 26 октября 1947 года в Чикаго. Во время учебы на юридическом факультете Йельского университета познакомилась с будущим мужем Биллом Клинтоном. После окончания вуза в 1973 году преподавала на юридическом факультете университета Арканзаса, с 1976-го работала в юридической фирме Rose Law Firm. В 2001-2009 годах дважды избиралась сенатором от штата Нью-Йорк.

Во время двух президентских сроков своего супруга (1993-2001 годы) Клинтон активно участвовала в общественной жизни. Она занималась образованием, здравоохранением, защитой прав детей.

В 1998 году Хиллари поддержала мужа во время скандала вокруг его отношений с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Инцидент едва не закончился импичментом президента, но даже в этой ситуации первая леди не пожелала расстаться с супругом.

Клинтон принимала участие в президентской кампании 2008 года от Демократической партии, была одним из самых известных публике кандидатов на пост главы государства и пользовалась значительной поддержкой избирателей. Летом 2008 года она отказалась от продолжения внутрипартийной борьбы и поддержала кандидатуру Барака Обамы. После его победы на выборах была назначена на пост государственного секретаря США и занимала его до 1 февраля 2013 года.

После отставки с должности госсекретаря в США разразился скандал. Выяснилось, что Хиллари Клинтон использовала личный электронный почтовый адрес для передачи конфиденциальной служебной информации.

В апреле 2015 года Клинтон объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2016 года от Демократической партии. Предвыборная кампания сопровождалась скандалом, связанным с состоянием здоровья самой Хиллари.