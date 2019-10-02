Путин готов спасти Украину от холодной зимы

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Среда 2 октября
Лента новостей
17:23
Мужчина сзади: сексуальная Гузеева встала в пикантную позу
16:56
Заговорившей о приличиях Хилькевич припомнили участие в эротических съемках
16:44
Галкин неожиданно сел на странную диету
16:42
"Что за ребетенок?": Лобода заинтриговала нежным снимком с малышом
16:30
Куда сходить в Москве: афиша c 4 по 10 октября
16:19
Рудковская увезла малолетнего сына работать в Италию
15:57
Директор Заворотнюк высказался о возвращении актрисы в телешоу
15:34
"Как фольга": известную модель отчихвостили за образ на свадьбе
15:19
"У меня еще один сын!": 89-летний Краско сделал сенсационное признание
15:00
"Через день я стал употреблять наркотики": Гуф рассказал о начале романа с Топурией
14:48
Актер из фильма "А если это любовь?" умер после продолжительной болезни
14:42
"Это осознанная пауза!": Джанабаева поделилась самым сокровенным
14:34
Пугачеву в мини-платье облобызали с головы до ног
14:34
Погибнут миллионы: в США пришли в ужас от угрозы из России
14:22
Москвичка умерла после пластики груди
14:04
Чурикова ошеломила россиян необычным образом
14:04
"Вот и сказочке конец": Костенко высказалась о разводе с Тарасовым
13:54
Шоумен не отец? Сын Алибасова закричал после обнародования результатов ДНК-теста
13:42
Российские пограничники открыли огонь по северокорейскому судну
13:33
"Вот и вся магия": участников нового сезона "Битвы экстрасенсов" вывели на чистую воду
13:04
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город (видео)
12:56
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
12:51
Дорого заплатят: взбешенный принц Гарри встал грудью за оплеванную Маркл
12:46
Москвичей предупредили о резком похолодании
12:33
Иссохшая Селин Дион пошла на крайние меры ради молодого альфонса
12:14
51-летняя Кабо восхитила народ пикантными снимками
11:59
Знаменитый певец скончался в возрасте 80 лет
11:47
"Серьезные проблемы со здоровьем": вскрылась причина исчезновения известной певицы
11:37
В Череповце пенсионерку обманули на 7 миллионов рублей
11:34
Американская супермодель спихнула с подиума неожиданную конкурентку (видео)
11:29
"Мисс Бумбум-2019": найдена обладательница лучших в мире ягодиц
11:07
Самые дешевые туры осени
11:06
Похудевший Семчев рассказал о симпатии к девушкам с аккуратной зоной бикини
11:03
Водитель сгорел заживо: под Петербургом легковушка столкнулась с автобусом
11:00
"Поэтому я и жива": пережившая рак Сурганова дала дельный совет умирающей Заворотнюк
10:47
Не вызывает рак: опровергнута теория о пагубном влиянии мяса
10:31
Мертвую Началову оплевали из-за истории с наркотиками
10:30
"Дай Бог вам и вашим семьям все это обойти": Запашный сделал обращение из больницы
10:29
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину
10:05
Ургант грязно выругался в эфире Первого канала
10:02
"Не чувствовала себя в безопасности": Джоли шокировала неожиданным признанием
09:50
Умер автор музыки к фильму "Мимино"
09:33
Канделаки откровенно о сексе с известным футболистом
09:22
Есть пострадавшие: в Химках загорелась квартира
09:05
Во Владивостоке мужчина забил кондуктора до смерти
09:01
Обнародована подноготная скандала Эрнста и Собчак
08:43
В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов
08:35
Опозоренного Малахова заставили каяться в "Прямом эфире"
08:23
Замгендиректора "Аэрофлота" задержали по подозрению в мошенничестве
08:16
"Оденься!": Кожевникова в соблазнительном наряде обескуражила россиян
08:15
"Хватит": Пугачева не выдержала страшных унижений
08:08
70-летний народный артист России тайно женился
08:00
"Нагло врет": умирающая от рака Заворотнюк получила оплеуху
06:30
Сядет в американскую тюрьму: неожиданный поворот в деле Порошенко
06:04
Бросил жену и умирающую дочь: почему Топурия закрывает глаза на гнилое нутро нового возлюбленного
04:16
Циничные подонки зарабатывают на горе Заворотнюк миллионы
02:35
В клипе Наташи Королевой нашли тайный смысл после истерики на Украине
23:56
"Нос картошкой, губы лошади": мать пришла в ужас от изуродовавшей себя Рапунцель
21:59
Названа внезапная причина жесткого кризиса в отношениях Брежневой и Меладзе
21:51
Вот-вот родит: беременная любовница Тимати снялась в нижнем белье
21:49
Под Петербургом внедорожник насмерть задавил женщину
21:38
Не хуже Лазарева: Маликов о рождении еще одного ребенка
21:37
Вооруженный мужчина напал на жителя Удмуртии
21:26
Житель Кузбасса нашел боеприпасы на берегу реки
21:26
"Уйдут годы": ушлый Порошенко крупно подставил наивного Зеленского
21:21
В Москве двух мужчин ранили ножом из-за девушек
21:02
В Ставрополе медработник бросил инвалида на улице
20:43
"Моя маленькая копия": Темникова поделилась снимками с подросшей дочерью
20:35
Округлившийся живот 18-летней внучки Ротару стал сенсацией
19:53
В Башкирии пьяный дебошир угрожал убийством малолетним внукам
19:14
"На дне морском": Свиридова оторопела из-за пропавшего Крымского моста
19:01
"Красавчик": россияне обомлели от подросшего сына Королевой
18:50
Не в силах выйти: под Москвой больная женщина заперлась в своей квартире
18:09
"Мне ******* на вас!": хамская выходка Боярского стала шоком
18:01
Киев принял неожиданное решение
17:56
"Такие замуты происходят постоянно": рыжий из "Иванушек" высказался романе Ходченковой и Слепакова
17:33
Путин мастерки ответил на провокацию Грузии
17:31
Календарь красоты на октябрь
17:22
"Потом я бросил": Шепелев стыдится пристрастия к виртуальным забавам
17:07
Под колесами электрички в Подмосковье погиб человек
17:06
Шансов нет: на забитом Порошенко поставили крест
17:04
Раскрыт хитрый план Украины по Донбассу
16:53
Помощник высказался о точной дате появления онкобольной Заворотнюк на публике
16:51
Вдова Децла показала жуткие шрамы на лице и теле
16:16
"Буду благодарна до конца дней": вдова Караченцова у гроба Захарова призналась в связи с ним
16:13
Виктория Боня засобиралась замуж
16:13
Объявлено о планах Костенко на третьего ребенка
16:09
Умер участвовавший в штурме Берлина ветеран ВОВ
15:59
В окружении Ющенко призвали обмануть Россию ради захвата Крыма
15:52
Раскрыты секретные детали разговора Путина и Порошенко
15:46
В Калининграде в колодце обнаружили труп мужчины
15:40
Андреева трогательно поздравила родившую Миронову
15:32
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
15:30
"Полная некомпетентность": Зеленского разнесли за план войны с Россией
15:25
"Квартиру придется отдать бывшему мужу": стало известно о печальной судьбе имущества Началовой
15:14
Володин назвал самый важный закон сентября
15:14
Инна Чурикова раскрыла слова Александры Захаровой об отце
15:05
Душа прощалась с театром: в "Ленкоме" рассказали о мистике в кабинете Захарова в ночь похорон
14:59
Следователь по делу Жанны Фриске убит в Москве
14:51
Савельева прихватила сына и сбежала из страны
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Печальные последствия": Зеленский бросает Украину на растерзание США
"Потеря девственности, так сказать": Виторган рассказал о жизни после развода с Собчак
"Немощный человек": вскрылись серьезные проблемы со здоровьем Лукашенко
Наргиз сорвалась на мат после разрыва с Фадеевым
"Тяжело переживали": Аксюта раскрыл причины победы дочери Алсу на "Голосе"
"Как кобыла!": Водонаева показала третью ногу
Политика

Путин готов спасти Украину от холодной зимы

прочитано 173 раза

Россия может продлить на год газовый контракт с Украиной при условии, если не будет заключен новый. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях форума  "Российская энергетическая неделя", сообщает Царьград

По словам главы государства, Москва видит, что Украина "пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы". И если у Киева получится сделать это до конца года, то можно подписать новый договор. В противном случае есть вариант продлить прежний контракт.  

2 октября 2019, 17:20

комментарии

Политика

Хабалка Тимошенко унизила жителей Донбасса
Госпереворот в США: сделано заявление об отстранении Трампа
Загадочное исчезновение Лукашенко озадачило белорусов
В Нидерландах вспомнили о роли Украины в крушении MH17

Шоу-бизнес

"Спелись": дочь и молодая зазноба Виторгана стали подругами
Мужчина сзади: сексуальная Гузеева встала в пикантную позу
Заговорившей о приличиях Хилькевич припомнили участие в эротических съемках
Галкин неожиданно сел на странную диету

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
Звезды прощаются с Захаровым
Убитую горем дочь сняли на прощании с Захаровым
Никто не забыт: российские кинематографисты показали Белую Лилию Ленинграда
Шоу-бизнес

"Нагло врет": умирающая от рака Заворотнюк получила оплеуху

Народ перестал верить представителям звезды
Шоу-бизнес

Мертвую Началову оплевали из-за истории с наркотиками

Из-за Натальи Бочкаревой досталось многим звездам
Шоу-бизнес

Ургант грязно выругался в эфире Первого канала

Телеведущий ошарашил публику
Шоу-бизнес

"Хватит": Пугачева не выдержала страшных унижений

Исполнительница считает, что нужно остановиться

Гороскоп

Календарь красоты на октябрь
Гороскоп на неделю
Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Каждый имеет право на второй шанс": освободившихся Мамаева и Кокорина взяли под защиту после травли
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки
"Он тебя боится": жена Мамаева заставила мужа рассказать правду
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера

Регионы

"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
Русский Север очистят от нелегальных свалок
Повреждение конструкций: жуткие последствия аварии у Крымского моста сняли на видео
Опубликовано видео первого пуска новейшей ракеты "Оникс"
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru