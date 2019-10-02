Путин готов спасти Украину от холодной зимы

Россия может продлить на год газовый контракт с Украиной при условии, если не будет заключен новый. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях форума "Российская энергетическая неделя", сообщает Царьград.
По словам главы государства, Москва видит, что Украина "пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы". И если у Киева получится сделать это до конца года, то можно подписать новый договор. В противном случае есть вариант продлить прежний контракт.
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