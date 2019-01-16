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Политика

Война на пороге: США готовы нанести удар по России

Фото: www.globallookpress.com
Американцы продолжают наращивать стратегические неядерные системы высокоточного оружия у российских границ. О переброске войск США заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.
прочитано 2556 раз

Москва намерена ответить на развертывание вооружений США в пограничных морских акваториях, заявил военный в интервью "Красной звезде". По словам Королева, для противостояния американской угрозе Россия готова выставить около 100 кораблей.  

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Армия США усиливает свои контингенты не только в море, но и на суше. В мае прошлого года сообщалось о переброске сотен единиц техники, в том числе тяжелых танков в Польшу и страны Прибалтики. Всего американцы перебросили более трех тысяч военнослужащих и 650 единиц техники. В их числе – 87 танков M-1А2 Abrams и 18 самоходных артиллерийских установок "Паладин".  

Ранее в СМИ сообщалось об угрозе блокады Калининградской области войсками НАТО. Военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнуров полагает, что армия Польши может перекрыть доступ к региону с суши, тогда как американцы задействуют свои морские силы.

Фото: www.globallookpress.com

В доказательство аналитик привел высказывания руководства Военно-морских сил США. "Командующий вторым флотом заявлял, что якобы они придумали вариант блокирования Калининградской области", – напомнил эксперт. 

Крайне опасными он назвал и намерение Соединенных Штатов создать базу в Польше. Кнуров считает, что ее могут использовать для нанесения удара сначала по территории Белоруссии и Калининградской области, а затем и по другим западным регионам России.

Автор: Иван Поляков16 января 2019, 17:43

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