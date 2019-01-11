Трамп попался на глупой лжи

Во время пресс-конференции в Белом доме президент Соединенных Штатов сделал несколько важных заявлений, многие из которых вызвали возмущение у американских журналистов. Репортеры выбрали самые странные цитаты Дональда Трампа.

Перед поездкой к южной границе страны лидер выступил с речью перед журналистами. Он рассказал о возведении стены между США и Мексикой, приостановке работы правительства, разводе главы Amazon и достоинствах граждан Китая. Самые нелепые цитаты опубликовали журналисты.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп не раз говорил, что Мексика заплатит за стену более пяти миллиардов долларов. Однако во время недавней пресс-конференции он отказался от своих слов. "Когда я сказал, что Мексика заплатит за стену, я не имел в виду, что они выпишут чек", - пояснил глава США. Вполне вероятно, что нужную сумму заберут у американских налогоплательщиков.

Лидер Соединенных Штатов также заявил, что не испытывает "приступов гнева" и назвал Чака Шумера лжецом. Во время встречи с лидерами Демократической партии для обсуждения финансирования стены глава страны "сильно разозлился", услышав отрицательный ответ, и "ударил кулаком по столу".

По мнению президента, китайцы являются более достойными собеседниками, чем демократы. "Честно говоря, я считаю, что Китай ведет себя достойнее, чем плаксы Чак и Нэнси. Я не шучу. Думаю, что с китайцами будет легче договориться, чем с оппозиционной партией", – пояснил он.

В конце Дональд Трамп пожелал удачи главе Amazon Джеффу Безосу в решении вопроса о разделе состояния после развода. Новость о расставании самого богатого человека с супругой появилась несколько дней назад. Безос сообщил, что будет общаться с бывшей женой и работать вместе с ней над новыми проектами.