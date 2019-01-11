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Политика

Трамп попался на глупой лжи

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Во время пресс-конференции в Белом доме президент Соединенных Штатов сделал несколько важных заявлений, многие из которых вызвали возмущение у американских журналистов. Репортеры выбрали самые странные цитаты Дональда Трампа
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Перед поездкой к южной границе страны лидер выступил с речью перед журналистами. Он рассказал о возведении стены между США и Мексикой, приостановке работы правительства, разводе главы Amazon и достоинствах граждан Китая. Самые нелепые цитаты опубликовали журналисты.

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Дональд Джон Трамп президент США

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп не раз говорил, что Мексика заплатит за стену более пяти миллиардов долларов. Однако во время недавней пресс-конференции он отказался от своих слов. "Когда я сказал, что Мексика заплатит за стену, я не имел в виду, что они выпишут чек", - пояснил глава США. Вполне вероятно, что нужную сумму заберут у американских налогоплательщиков.

Лидер Соединенных Штатов также заявил, что не испытывает "приступов гнева" и назвал Чака Шумера лжецом. Во время встречи с лидерами Демократической партии для обсуждения финансирования стены глава страны "сильно разозлился", услышав отрицательный ответ, и "ударил кулаком по столу". 

По мнению президента, китайцы являются более достойными собеседниками, чем демократы. "Честно говоря, я считаю, что Китай ведет себя достойнее, чем плаксы Чак и Нэнси. Я не шучу. Думаю, что с китайцами будет легче договориться, чем с оппозиционной партией", – пояснил он.  

В конце Дональд Трамп пожелал удачи главе Amazon Джеффу Безосу в решении вопроса о разделе состояния после развода. Новость о расставании самого богатого человека с супругой появилась несколько дней назад. Безос сообщил, что будет общаться с бывшей женой и работать вместе с ней над новыми проектами. 

Автор: Полина Крылова11 января 2019, 11:44
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