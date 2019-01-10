Мягкотелый Трамп подставляет под удар жену

Дональд Трамп – человек, сотканный из противоречий, убеждена Саона. "Не удивительно, ведь его зодиакальный знак Близнецы. Но дело даже не в гороскопе. Президент США – прямолинейный, упрямый, порой беспринципный, невероятно тщеславный и в то же время ранимый. Естественно, на публике он проявляет только свои сильные стороны, иначе как можно быть "лидером свободного мира", ведь именно так себя называет глава Белого дома",– заявила она.



"2019 год для него будет не однозначным. С одной стороны Трампу нужно уже начинать подготавливать почву для переизбрания на второй срок в 2020 году, а именно это он и планирует сделать. С другой – Дональд останется верен себе: он будет так же вступать в жаркие споры, ругаться и ссориться в твитере – всем известна страсть Президента к этой социальной сети. Его многочисленные недоброжелатели тоже не дремлют, в будущем году грядёт новая волна секс-скандалов. Ещё больше женщин из его бурного прошлого выступят с обвинениями, что, конечно, не добавит очков его и без того спорному имиджу. А главное, под удар опять попадёт ни в чём не виновная Мелания. Первой леди США вновь придётся на публике изображать счастливую супругу, а вездесущие журналисты будут бесконечно смаковать подробности её отношений с мужем. Деньги и власть позволяют Трампу из раза в раз выходить сухим из воды. Когда СМИ пытаются указать на его очевидные просчёты и ложь, он называет их аргументы "фейковыми". Трамп – провокатор. Он получает удовольствие, когда видит, что вывел кого-то из себя, будь то телеведущая, его политический оппонент или президент другой страны.

Отношения Трампа с Россией тоже нельзя назвать тёплыми. Двойственность его натуры проявляется и в этом. Сегодня он говорит, что поддерживает Владимира Путина, а завтра подписывает указ о новых санкциях против нашей страны. Естественно, эти решения он не принимает в одиночку. Вокруг Дональда много людей, которые оказывают на него колоссальное давление, в частности его старшая дочь Иванка. Её часто называют то правой рукой отца, то серым кардиналом Белого дома, то истинной Первой леди", – продолжила ведунья.

"У Президента США в 2019 году будет всё так же много сторонников, но количество тех, кто недоволен его политикой возрастёт, как внутри страны, так и за её пределами. Многие лидеры государств Европы, Азии и Востока уже сейчас не согласны с Трампом и его манерой вести переговоры, и в будущем году ситуация лишь усугубится. Не удивительно, что когда американский лидер приезжает с визитом в какую-то страну, его встречают плакатами с нецензурными надписями, а президентский кортеж забрасывают яйцами и помидорами.

Переизберут ли Дональда Трампа на второй срок пока говорить рано, шансы на то, что это случится, равны примерно 50/50. А вот то, что его жена может не выдержать и подать на развод, вполне вероятно. Мелания уже сейчас не довольна тем, какой стала её жизнь. Она вполне может проявить характер и пойти на отчаянные меры", – резюмировала Саона.