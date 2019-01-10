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Мягкотелый Трамп подставляет под удар жену

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
В 2019 многие трудности президентской четы будет разгребать жена Трампа Мелания. Таким мнением поделилась с "Дни.ру" потомственная ведунья Саона.
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Дональд Трамп – человек, сотканный из противоречий, убеждена Саона. "Не удивительно, ведь его зодиакальный знак Близнецы. Но дело даже не в гороскопе. Президент США – прямолинейный, упрямый, порой беспринципный, невероятно тщеславный и в то же время ранимый. Естественно, на публике он проявляет только свои сильные стороны, иначе как можно быть "лидером свободного мира", ведь именно так себя называет глава Белого дома",– заявила она.

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Дональд Джон Трамп президент США

"2019 год для него будет не однозначным. С одной стороны Трампу нужно уже начинать подготавливать почву для переизбрания на второй срок в 2020 году, а именно это он и планирует сделать. С другой – Дональд останется верен себе: он будет так же вступать в жаркие споры, ругаться и ссориться в твитере – всем известна страсть Президента к этой социальной сети. Его многочисленные недоброжелатели тоже не дремлют, в будущем году грядёт новая волна секс-скандалов. Ещё больше женщин из его бурного прошлого выступят с обвинениями, что, конечно, не добавит очков его и без того спорному имиджу. А главное, под удар опять попадёт ни в чём не виновная Мелания. Первой леди США вновь придётся на публике изображать счастливую супругу, а вездесущие журналисты будут бесконечно смаковать подробности её отношений с мужем. Деньги и власть позволяют Трампу из раза в раз выходить сухим из воды. Когда СМИ пытаются указать на его очевидные просчёты и ложь, он называет их аргументы "фейковыми". Трамп – провокатор. Он получает удовольствие, когда видит, что вывел кого-то из себя, будь то телеведущая, его политический оппонент или президент другой страны.

Отношения Трампа с Россией тоже нельзя назвать тёплыми. Двойственность его натуры проявляется и в этом. Сегодня он говорит, что поддерживает Владимира Путина, а завтра подписывает указ о новых санкциях против нашей страны. Естественно, эти решения он не принимает в одиночку. Вокруг Дональда много людей, которые оказывают на него колоссальное давление, в частности его старшая дочь Иванка. Её часто называют то правой рукой отца, то серым кардиналом Белого дома, то истинной Первой леди", – продолжила ведунья.

"У Президента США в 2019 году будет всё так же много сторонников, но количество тех, кто недоволен его политикой возрастёт, как внутри страны, так и за её пределами. Многие лидеры государств Европы, Азии и Востока уже сейчас не согласны с Трампом и его манерой вести переговоры, и в будущем году ситуация лишь усугубится. Не удивительно, что когда американский лидер приезжает с визитом в какую-то страну, его встречают плакатами с нецензурными надписями, а президентский кортеж забрасывают яйцами и помидорами.

Переизберут ли Дональда Трампа на второй срок пока говорить рано, шансы на то, что это случится, равны примерно 50/50. А вот то, что его жена может не выдержать и подать на развод, вполне вероятно. Мелания уже сейчас не довольна тем, какой стала её жизнь. Она вполне может проявить характер и пойти на отчаянные меры", – резюмировала Саона.  

10 января 2019, 23:16
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