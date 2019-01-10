Готовящие новую провокацию у Крымского моста украинцы с треском провалились

Планы Киева по прорыву военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море – бредовые выдумки украинских военных. У Украины для этого нет флота, а у украинской армии – боевого духа.

Возможно, у украинских военных особая связь с космосом, на которую они и рассчитывают, делая заявления о Керченском проливе. Но дальше громких высказываний дело не зайдет – для выполнения своих угроз у Киева нет средств, отметил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.

"Это бредовые выдумки представителей украинской армии. После инцидента в Керченском проливе моральный дух военных очень низок. Тем более сложно представить, какие корабли Украина будет отправлять – ведь никакого флота у них уже давно не существует нигде, кроме как в голове президента Порошенко", – цитирует депутата RT.

Ганжара прокомментировал слова бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко: тот ранее заявил, что "фиксация из космоса" западными союзниками поможет украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море. Крымский парламентарий подчеркнул, что никакой помощи Киеву в решении проблемы союзники не оказали, ограничившись лишь заявлениями. При этом, по словам депутата, украинские генералы попали в ситуацию, когда выполнять указания Генштаба надо, но сделать это не получается.

Киеву не раз напоминали о существующих в международном праве нормах прохода судов через Керченский пролив. В соответствии с ними, Украина может свободно провести свои военные корабли из Черного моря в Азовское. Однако предварительно она должна уведомить об этом соответствующие морские службы и получить лоцманскую проводку по мелководному Керчь-Еникальскому каналу. Однако Украина сознательно обостряет ситуацию, чтобы необоснованно обвинить Россию в агрессии.

