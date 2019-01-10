На Украине готовят беспроигрышную провокацию в Керченском проливе

Новый год 2019 Эксклюзив Форум Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
В диком скандале с продажей тел онкобольных всплыло имя Кобзона
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений
партнеры
Четверг 10 января
Лента новостей
08:50
Мертвая женщина десять дней пролежала в квартире в центре Москвы
08:35
Кошка искусствоведа порвала портрет XVII века
08:20
Под Челябинском спасли переночевавшую в сугробе туристку
08:13
В США доложили об уничтожении российского спутника
07:52
Болезнь нарушила планы известной певицы
07:04
Станет воспоминанием: Меркель предрекли скорый конец
05:11
Ходченковой напророчили большие деньги и долгожданную беременность
03:13
Незавидная участь Миддлтон вызывает жалость у родни
01:04
Заявлено о воссоединении Питта и Джоли
23:14
Амбициозный воздыхатель обещает замужней Гришаевой успех
22:05
Тот еще подарок: как Путин заставил Запад содрогнуться
21:31
Россиян предупредили о весеннем взлете цен на бензин
21:28
16 человек вытащили из огня при пожаре в доме в Сарапуле
21:13
В Мордовии родился ребенок с редкой аномалией
20:52
Пятилетняя девочка заживо сгорела под Волгоградом
20:44
11 детей пропали в Удмуртии во время новогодних праздников
20:39
Россияне влезают в кредиты из-за нехватки денег на жизнь
20:26
Голая Волочкова потеснила на пляже вычурную Бузову
20:15
Бесстыдная Маркл побила скромную Миддлтон в битве нарядов
20:15
10-летнего ребенка сбила женщина-водитель в Нижнем Тагиле
20:04
На Украине врезали Макрону и Меркель после угроз Путину
20:03
Экс-спикер Тюменской гордумы предстанет перед судом за смертельное ДТП
19:55
В Омске племянник зарезал "неблагодарную" тетю
19:19
Бузову вырезали из эфира Первого канала
18:55
"Другая половина погибнет": Щербаков откровенно о борьбе с раком
18:53
Нижний Новгород признан одним из самых комфортных городов мира
18:32
Жуков неожиданно влез в разборки с Биланом
18:25
Подросток-зацепер погиб во время катаний под Ростовом
17:51
Борисов влез в скандал с внебрачной дочерью актера Головина
17:50
Известную певицу подняли на смех за фото в стрингах
17:35
57-летняя Андреева окончательно распустилась среди трансвеститов
17:11
"Пляски на костях": россиян возмутили спекуляции вокруг взрыва в Магнитогорске
16:37
Дайнеко раскрыла тайную связь с культовой знаменитостью
16:18
Ксения Собчак вызвала омерзение "туалетным" фото
16:11
"Треш и вседозволенность": российской музыке вынесли приговор
15:44
"Хочется ширяться": Пригожин признал серьезную проблему
15:35
Обалдевшая от нагрузок Лель стала терять память
15:22
"Бездушные": Толкалина врезала сбежавшим из России артистам
15:11
Стало известно о загадочной болезни в "Доме-2"
14:47
Прощенная старушка-жена Солнцева организовала притон
14:46
"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
14:37
В Москве произошло массовое ДТП со снегоуборочной техникой
14:33
Утонченная Литвинова предстала в элегантном наряде
14:26
В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
14:20
"Скакала и садилась на шпагат": Тодоренко откровенно рассказала о беременности
14:09
На Первом канале крупно показали **** голубого Урганта
14:03
В центре Москвы приезжий из Казани ударил ножом подростка
13:53
Сбежавшие из России из-за долгов супруги найдены мертвыми в Камбодже
13:37
Жительница Поморья зарезала сожителя из-за звонка незнакомки
13:29
Корейские школьники избили рабочих из России
13:22
Популярный актер возмутил вызывающим поведением
13:17
Отдыхают вместе: муж-изменщик приполз к Ани Лорак
13:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 января 2019 года
13:01
Знаменитая актриса сравнила себя с Путиным
12:54
Люди покинули покосившийся Крымский мост
12:37
"Пошли вы к черту!": громкое разоблачение вранья "Битвы экстрасенсов" потрясло Россию
12:31
Поезд сошел с рельсов под Оренбургом
12:24
Названа самая эффективная диета
12:19
Кризис брака: как менялась модель семьи в России
12:10
Убившее динозавров цунами повторили
12:03
Покалеченная Бледанс взбесила народ своей жалобой
11:54
Муж после подлой измены плюнул в лицо Кравец
11:51
Володин поставил Думе задачи на весеннюю сессию
11:48
Россиянам пообещали повышение зарплат
11:44
Звезда "Уральских пельменей" высмеяла малоимущих россиян
11:32
Шнуров устроил разнос Первому каналу из-за "Голоса"
11:13
Популярный рэпер заказал марихуану у Маркл
11:06
В Подмосковье уголовник зарезал полицейского из ревности
10:58
Опубликовано видео с места гибели шести человек при пожаре под Кемерово
10:46
У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником
10:34
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя
10:30
Переотдыхавший Соловьев грязно обругал зрителей
10:19
В Башкирии маршрутка попала в массовое ДТП с грузовиком
10:15
Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской
10:13
"Откровенная страшила": униженная Барановская получила новый удар
09:52
"Часть жизни": Тутберидзе высказалась о Медведевой
09:45
Легкомысленный принц Уильям бросил Кейт Миддлтон из-за вечеринки
09:43
Трамп выступил с экстренным сообщением
09:36
На Камчатке готовятся к мощному извержению вулкана (видео)
09:30
Во Внуково обнаружили мертвого пассажира
09:27
"Переезжаю на Мальдивы": Волочкова с "разъехавшейся" грудью сделала заявление
09:10
Акробата Московского цирка во время шоу затоптала лошадь (видео)
08:58
В Москве грузовик снес легковушку
08:48
Новые подробности о сенсационном разводе Аршавина
08:47
В Подмосковье убили полицейского
08:37
Названа цель вбросов о переезде Скрипаля
08:31
Емельяненко обвенчался с бывшей женой
08:20
Трамп получил пощечину из-за нападок на Путина
07:56
В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
07:10
"Как кошка с собакой": разведенных Петросяна и Степаненко ждет ожесточенная грызня
06:04
Одумавшийся Лукашенко идет навстречу Путину
23:26
Беременная Лопырева хочет избавиться от свалившейся на нее ноши
22:42
Почему мужчинам нужны от одинокой Бузовой только деньги
22:17
Упрямая дочь идет наперекор желаниям Тимати
21:20
Любвеобильная певица МакSим вынуждена выбирать между двумя мужчинами
20:09
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 января 2019 года
19:05
Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды
18:29
Когда помирятся Россия и США
17:49
"Не могу ему изменять": уехавшая из России Волочкова стала отшельником
17:11
Заботливый Путин выручил убитую горем россиянку
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Откровенная страшила": униженная Барановская получила новый удар
"Пошли вы к черту!": громкое разоблачение вранья "Битвы экстрасенсов" потрясло Россию
Люди покинули покосившийся Крымский мост
Переотдыхавший Соловьев грязно обругал зрителей
Жене доложили о грязной измене Кобзона
Муж после подлой измены плюнул в лицо Кравец
Общество

На Украине готовят беспроигрышную провокацию в Керченском проливе

Украина собралась в Азовское море через Керченский пролив. Фото: www.globallookpress.com
Экс-заместитель главы Генштаба Военно-морских сил Незалежной генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил о поддержке со стороны западных союзников. По его словам, их "фиксация из космоса" может помочь украинским кораблям пройти в Азовское море через Керченский пролив.
прочитано 261 раз

Военный эксперт отметил, что в любом случае Россия якобы потерпит фиаско на международной арене. При этом он озвучил беспроигрышный вариант для Украины в Керченском проливе.

ПО ТЕМЕ

Украина грозит России кораблями НАТО

В России растоптали голубую мечту украинцев о новой провокации

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

"Новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео– и аудиосредств контроля. И, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами", – цитирует Романенко UAportal. "А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса", — добавил он.

Романенко уверен, что может быть всего два исхода. По мнению эксперта, украинские суда или пройдут дальше, или будут задержаны, но во втором случае это станет доказательством "произвола" со стороны России. При этом он напомнил о задержании нашей страной украинских военных кораблей в ноябре в Керченском проливе.

Фото: most.life

25 ноября минувшего года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Они не отвечали на запросы погранслужбы. Действия Киева были расценены Москвой как провокация. Позже суда, дерзко направившиеся в Керченский пролив, были задержаны.

Автор: Валерия Нарская10 января 2019, 08:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Политика

Трамп получил пощечину из-за нападок на Путина
Когда помирятся Россия и США
Боевой корабль США с ракетным оружием приближается к берегам Крыма
Великие потрясения: Евросоюз обречен на мрачное будущее

Шоу-бизнес

Преобразившаяся Полина Гагарина напугала народ
Собчак в "украинском флаге" погнали на мороз
Колдун Бесов убил рассказом про контракт алкаша Кельми с чертями перед смертью
Голая Волочкова потеснила на пляже вычурную Бузову

Проишествия

"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя
Акробата Московского цирка во время шоу затоптала лошадь (видео)
Атаковали и взяли в плен: российских моряков захватили пираты

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Бесстыдная Маркл побила скромную Миддлтон в битве нарядов

Эксперты подсчитали, сколько они потратили на гардероб
Шоу-бизнес

Борисов влез в скандал с внебрачной дочерью актера Головина

Молодая мать стала гостьей программы "Пусть говорят"
Шоу-бизнес

"Другая половина погибнет": Щербаков откровенно о борьбе с раком

Артист надеется, что болезнь отступит
Шоу-бизнес

Бузову вырезали из эфира Первого канала

Номер Ольги на гала-концерте у Лепса не попал в финальную версию шоу

Гороскоп

Станет воспоминанием: Меркель предрекли скорый конец
Ходченковой напророчили большие деньги и долгожданную беременность
Незавидная участь Миддлтон вызывает жалость у родни
Заявлено о воссоединении Питта и Джоли

Фоторепортажи

У Апексимовой волосы встали дыбом на прощании с Бортником
Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды
Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости
Сексуальны и не женаты: до последнего тянувшие с предложением звезды

Спорт

Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской
"Часть жизни": Тутберидзе высказалась о Медведевой
"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО

Регионы

В Приамурье дети облюбовали горку из фекалий
Люди покинули покосившийся Крымский мост
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru