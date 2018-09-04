Общественная палата направит почти 4 тыс. наблюдателей на выборы мэра Москвы

Предстоящие выборы мэра столицы проконтролируют почти четыре тысячи наблюдателей от Общественной палаты Москвы. Такое заявление сделал в ходе заседания общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы заместитель председателя штаба, глава Мосгордумы Алексей Шапошников.



Он отметил, что наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, причем как в столице, так и за ее пределами. Шапошников сообщил, что на обучение в корпус наблюдателей за ходом голосования записались более 4 тысяч 900 человек. "200 участников работали на выборах президента, то есть они уже имели опыт", – сказал председатель Мосгордумы. По его словам, обучение наблюдателей уже заканчивается.

Подготовка волонтеров для Корпуса наблюдателей столичной Общественной палаты завершается на высоком уровне, рассказал представитель рабочей группы Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком) по образованию избирательных участков за пределами города, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. Кроме того, отметил он, наблюдатели, которым предстоит работать на загородных избирательных участках, прошли специальные тренинги.





Мельконьянц также рассказал, что в ходе подготовки волонтеров учитывались и особенности нынешней избирательной кампании – продление голосования на два часа, возможность для москвичей отдать свой голос за пределами столицы и прочее. По его словам, наблюдателей доставят рано утром на участки, где они будут следить за ходом голосования до завершения подсчета голосов. "После получения на руки заверенной копии протокола они вернутся в Москву", – добавил он.





Напомним, выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования, 9 сентября. На должность столичного градоначальника претендуют пять человек: действующий мэр Сергей Собянин, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, кандидат от КПРФ Вадим Кумин, от ЛДПР – Михаил Дегтярев, от "Справедливой России" на выборы идет Илья Свиридов, а от партии "Союз горожан" – Михаил Балакин.

На предстоящем голосовании будет опробован ряд новшеств. Участки для волеизъявления организуют за пределами столицы, по месту нахождения ее жителей. Всего предусмотрено 209 точек – в Московской, Владимирской, Калужской и Тульской областях. Кроме того, будет продлено время работы участков – с 20:00 до 22:00. Общественная палата Москвы получила право назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города.