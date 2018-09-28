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Политика

Володин выступил против выделения представительских расходов депутатам

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на предложение депутата Веры Ганзя о введении оплаты представительских расходов депутатам. Глава нижней палаты парламента отметил, что для этих целей есть государственные программы и национальные проекты.
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Депутат сам должен добиваться того, чтобы в эти программы были включены вопросы, в решении которых заинтересованы избиратели, указал Володин и напомнил о главных задачах парламентариев – решать проблемы избирателей, принимать федеральные законы и реализовывать наказы людей, отстаивая их интересы.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Что касается решения точечных проблем, проблем отдельного поселка или города, то для этих целей есть государственные программы, национальные проекты. Депутат должен добиваться того, чтобы в них были включены вопросы, в решении которых заинтересованы наши избиратели", – сказал Володин.


Это и развитие села, и ремонт дорог, и развитие медицины, строительство школ и инфраструктуры.

Что касается создания специальных фондов или выделения представительских средств, такие предложения вступают в противоречие со статусом депутата, считает спикер.

Кроме того, в этом случае есть опасность коррупции и использования выделенных средств не по назначению. "Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства", – заключил председатель Думы.

Сегодня, 28 сентября член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась, что ей не хватает зарплаты. Все, что она зарабатывает, по ее словам, уходит на представительские расходы. "От зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня", – сказала Ганзя.

Напомним, что 5 июля на пленарном заседании Госдумы по просьбе спикера Вячеслава Володина депутатам была роздана информация о зарплатах и пенсиях народных избранников. Глава Думы пояснил, что данные обнародованы официально из-за того, что некоторые издания приводят неверные цифры о депутатских пенсиях.

Для большей открытости и ясности, информация о доходах народных избранников была размещена на официальном сайте Госдумы. Стоит отметить, что в соответствии с указом Владимира Путина, заработная плата депутатам Думы выплачивается с уменьшением на 10%.

Автор: Александр Комаров28 сентября 2018, 19:46

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