Володин поздравил новоизбранных депутатов Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил кандидатов в депутаты, избранных в единый день голосования 9 сентября. Дополнительные выборы в нижнюю палату парламента проводились в минувшее воскресенье в семи одномандатных округах.



Как отметил председатель нижней палаты, избранные кандидаты начнут работу в Госдуме после подведения итогов выборов Центральной избирательной комиссией. Володин подчеркнул, что выборы были конкурентными. "На каждый мандат депутата ГД претендовали пять и более кандидатов. Победителей определили избиратели", – сказал председатель нижней палаты.

По его словам, люди доверили свои голоса тем, кто активно работал в округах: встречался с гражданами, вникал в их проблемы, старался помочь. Председатель нижней палаты отметил, что победившие кандидаты представляют разные партии. "Но объединяет их одно – интересы избирателей и нашей страны", – подчеркнул Володин.





Дополнительные выборы депутатов Госдумы проходили в семи одномандатных округах. В Саратовском округе победу одержала Ольга Алимова, в Балашовском (Саратовская область) – Евгений Примаков, в Заволжском (Тверская область) – Сергей Веремеенко, в Амурском (Амурская область) – Андрей Кузьмин, в Нижегородском – Дмитрий Сватковский, в Самарском – Александр Хинштейн, в Центральном одномандатном округе (Калининградская область) – Александр Ярошук.





Напомним, единый день голосования проходил в минувшее воскресенье, 9 сентября. В 26 субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатов региональных законодательных собраний.

В 12 субъектах граждане голосовали за кандидатуры в депутаты административных центров, в восьми – за глав административных центров. Кроме того, состоялись 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления (более 23 тысяч мандатов).