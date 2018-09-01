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Политика

Страшные тайны: великий комбинатор Борис Березовский

Борис Березовский. Фото: GLOBAL LOOK press
Гений зла, Распутин нашего времени, главный кукловод Кремля, политический авантюрист – какими только эпитетами не награждали Бориса Березовского. Ученый-математик, который зачем-то пошел в политику, закончил свою жизнь вдали от родины, одиноким и разоренным. Кто знает, как сложилась бы жизнь профессора и олигарха Березовского, продолжай он и дальше заниматься кибернетикой.
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Борис Березовский был послевоенным ребенком, он появился на свет в Москве в январе 1946 года. Это было тяжелое время, страна еще не оправилась после Великой Отечественной. Люди работали на износ, восстанавливая разрушенное немцами, многие недоедали.

Учиться подающий надежды мальчик Боря пошел на год раньше своих сверстников, а в шестом классе перешел в английскую спецшколу. Дальше не все складывалось успешно, но юноша героически преодолел трудности, возникшие из-за его национальности.

На физический факультет МГУ Борису поступить не удалось из-за пятой графы в паспорте, пришлось идти в Московский лесотехнический институт на факультет электроники и счетно-решающей техники.

Трудовая карьера выпускника Березовского начиналась в Министерстве приборостроения. Поднимаясь по служебной лестнице и меняя места работы, в начале 70-х Березовский стал начальником лаборатории Института проблем управления при Академии наук СССР.

Борис Березовский. Фото: GLOBAL LOOK press

Отучившись в аспирантуре и защитив кандидатскую диссертацию, будущий олигарх и интриган устроился на ВАЗ, где руководил проектами по внедрению систем автоматизированного проектирования и программного обеспечения. В 1983 году Березовский защитил докторскую диссертацию и стал профессором.

Работа в Тольятти не прошла даром: в лихие 90-е предприниматель вместе с компаньоном Юлием Дубовым создал компанию по продаже реэкспортных машин "ЛогоВАЗ" и украл у государства 140 миллионов рублей.

НЕУГОМОННЫЙ ЛОВЕЛАС

Официально Березовский был женат три раза. Его первая супруга, Нина Короткова, училась с Борисом в одном институте двумя курсами младше. Пара поженилась в начале 70-х годов и у них родились две дочери.

Вторая спутница жизни олигарха, Галина Бешарова. В 1993 году она уехала с двумя рожденными от Березовского детьми в Лондон и с тех пор супруги совместно не проживали.

Борис Березовский. Фото: GLOBAL LOOK press/UPPA

Последней спутницей Бориса Березовского стала Елена Горбунова, которая родила ему еще двоих детей. Официально этот брак не регистрировался. В январе 2013 года они расстались, после чего Горбунова подала к бывшему гражданскому мужу иск на несколько миллионов фунтов стерлингов. Еще 220 миллионов Березовский отдал по решению суда своей второй жене Галине, поставив рекорд по размеру выплаченных отступных в Великобритании.

В 2009 году олигарх был помолвлен с 20-летней моделью Дарьей Коноваловой. Березовскому тогда было 63 года.

Но все эти женщины бизнесмена – лишь надводная часть айсберга. В одном из интервью Борис Абрамович обмолвился, что женщин ему всегда приходилось завоевывать – он долго страдал из-за их невнимания. Может быть, оттого и, когда разбогател, окружил себя прекрасным полом с лихвой.

Борис Березовский. Фото: GLOBAL LOOK press

Говорили, что Березовский тот еще Казанова: в офис "ЛогоВАЗа" в центре Москвы для любовных утех олигарха каждую неделю привозили десятки молоденьких девушек. В 2003 году, уже после того, как Березовский сбежал от правосудия в Великобританию, его частенько видели в компании черноволосой 23-летней красавицы Екатерины Сабировой.

Несмотря на то, что чужая душа – потемки, а женская – тем более, трудно поверить в то, что молодые девушки искренне любили полысевшего и явно неспортивного вида мужчину с одышкой и кучей проблем.

МАТЕРЫЙ УГОЛОВНИК

За политический отрезок своей жизни, совпавший с лихими 90-ми, против Березовского было возбуждено более десяти уголовных дел. За это его даже хотели исключить из Академии наук и лишить звания члена-корреспондента.

Политикой олигарх занимался, скорее, от скуки. Ему важно было наплести интриг и по легкому заработать денег. В течение года он руководил Исполкомом СНГ и примерно столько же занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности. Это было уже в конце 90-х.

А за несколько лет до этого, после прихода в правительство команды младореформаторов, Березовский быстро втерся в доверие к политикам, в том числе, и к президенту Борису Ельцину. Он имел достаточно большое влияние на принимаемые в стране решения, но, как и другие приближенные капиталисты, ничего не сделал для России.

Борис Березовский. Фото: Сенцов Александр, Чумичев Алекса

Все его деловые начинания сводились к захвату предприятий, которые уже были высоко прибыльными либо оснащены исключительными ресурсами. Компании, которые он приватизировал, не стали богаче или конкурентоспособнее. Наоборот, под его патронажем они постепенно разрушались.

Первые обвинения против Березовского в нарушении закона были выдвинуты американским журналистом Полом Хлебниковым на страницах журнала Forbes в 1996 году.  Обличительная статья положила начало целому ряду последующих, вполне себе официальных и подкрепленных уголовными делами, обвинений Березовского в нарушении закона – мошенничестве, отмывании денег, хищении средств "ЛогоВАЗа" и "Аэрофлота", связях с чеченской мафией и заказных убийствах, в том числе в организации убийств телеведущего Владислава Листьева и депутата Сергея Юшенкова.

К слову сказать, впервые Березовский попался на нарушении закона еще в 1979 году: он был задержан органами ОБХСС в Махачкале за спекуляцию.

БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ ЭМИГРАНТА

В 2003 году Березовский получил политическое убежище в Великобритании и даже новое имя – Платон Еленин. Россия к тому времени уже объявила беглого олигарха в международный розыск, но, несмотря на это, он неоднократно посещал республики бывшего СССР с новым паспортом.

Погиб Березовский в своем доме, в 40 километрах от Лондона. Тело олигарха, покончившего жизнь самоубийством, было обнаружено 23 марта 2013 года в запертой изнутри ванной комнате. Так во всяком случае заявил Скотланд-Ярд, не предъявив общественности ни одной фотографии.

Под конец жизни олигарх, ловелас и интриган был фактически разорен и находился в удручающем психологическом состоянии. В последние месяцы перед смертью Березовский, по свидетельству его охранника, часто и с разными людьми говорил о самоубийстве.

Журнал Forbes сообщил, что за несколько часов до своей смерти Березовский дал интервью не для публикации, в котором сказал, что потерял смысл жизни и хочет вернуться в Россию.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Posche

Тем не менее, в Сети гуляет множество конспирологических версий таинственной гибели Бориса Березовского. Пишут, что беглый олигарх не покончил жизнь самоубийством, а после нескольких пластических операций благополучно переехал жить в одно из островных государств на краю земли.

Не исключено, что с таким же успехом Березовского могли убрать его защитники и покровители, которым он перестал поставлять компромат на российских чиновников и государственных деятелей.

И еще одна интересная деталь: в день гибели Березовского 23 января, но только в 2017 году в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Что это – совпадение или мистическая связь?

Автор: Александр Комаров1 сентября 2018, 18:01

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