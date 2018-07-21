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Политика

Страшные тайны: великий команданте Фидель Кастро

Фидель Кастро. Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock
О Фиделе Кастро до сих пор ходит множество легенд, хотя со дня его смерти прошло уже почти два года. Он прожил 90 лет, почти целый век, но в яркую жизнь команданте, кажется, вписано событий на несколько столетий.
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Последний динозавр уходящей коммунистической эпохи, завораживающий оратор, идейный вдохновитель всех коммунистов планеты – это все о нем. Кастро был живой легендой. Лидер Кубинской революции пережил многих своих друзей и врагов: Джона Кеннеди, Никиту Хрущева, Мао Цзэдуна, Леонида Брежнева и других.

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До сих пор историки не могут дать ему однозначную характеристику, так как одна часть мирового сообщества считает его всенародным героем, другая – жестоким диктатором.

Родился Фидель Кастро 13 августа 1926 года в небольшом провинциальном городе Биран на Кубе. Его родители были людьми необразованными, но старались дать своим детям хорошее образование. Фидель не разочаровал мать и отца, став лучшим учеником школы. Его политическая карьера началась со вступления в Партию кубинского народа.

Он пытался попасть в парламент, но его кандидатуру в депутаты не утвердили из-за радикализма. Тогда он организовал заговор и в 1953 году вместе с соратниками попытался свергнуть действующего главу страны Фульхенсио Батисту. Однако попытка переворота провалилась, многие сподвижники Кастро погибли, а сам он отправился в тюрьму на 15 лет. Но судьба благоволила ему: спустя два года команданте попал под амнистию и был освобожден.

Фидель Кастро. Фото: GLOBAL LOOK press

Кастро покинул Кубу и переехал в Мексику, где организовал революционное "Движение 26 июля" в память о попытке свергнуть Батисту. С ним вместе в организацию вошли многие известные революционеры, включая  брата Рауля и знаменитого Эрнесто Че Гевару. После второго, на этот раз удачного, свержения Батисты было сформировано новое правительство Кубы. Главным другом Острова свободы стал Советский Союз.

Почти за 20 лет на посту главы правительства Кубы Фидель Кастро полностью преобразовал государство. Под его руководством страна стала стремительно развиваться, пережив настоящий экономический бум. Социальная сфера была одним из приоритетов руководства страны.

Фидель Кастро. Фото: GLOBAL LOOK press

В 1962 году разразился Карибский кризис: на Острове свободы были размещены советские ядерные ракеты. Это резко ухудшило отношения между США и Кубой и чуть не вылилось в ядерную войну. Дипломатам тогда удалось снять напряжение, но что происходило тогда в умах политиков, сегодня понять сложно. Мир катился к катастрофе, в которой, вероятно, не было бы выживших.

Команданте был известен как пламенный оратор. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса со своей знаменитой речью, которая продолжалась семь часов. Говорить на публике он очень любил. Наверное, все его речи перевесят полное собрание сочинений Ленина.

Фидель Кастро. Фото: GLOBAL LOOK press

Но не только этим прославился Фидель Кастро – команданте был не только революционером, но и настоящим мачо. Он сумел обойти своих политических соратников и оппонентов в любовной сфере.

Идейному вдохновителю коммунизма приписывали целый гарем жен, любовниц, просто революционных подруг и батальон детей. Грешить ему ничто не мешало – в 1962 году Кастро был отлучен от церкви указом Папы Иоанна XXIII за организацию коммунистической революции на Кубе.

Фидель Кастро. Фото: GLOBAL LOOK press

После революционных событий 50-х Кастро приобрел фантастическую популярность, женщины бросались к нему на улицах и кричали под окнами: "Я хочу от тебя ребенка!" Первое время он беззастенчиво пользовался своей славой. Острословы называли Фиделя любовником нации и приписывали ему сотни любовниц и до 20 внебрачных детей.

Газета The New York Times в 2008 году сообщала, что команданте состоял в отношениях более чем с 35 тысячами женщин, но поверить в это сложно. Издание ссылалось на одного из бывших кубинских чиновников, который утверждал, что Кастро спал по меньшей мере с двумя разными женщинами в день более сорока лет подряд.

Фидель Кастро. Фото: GLOBAL LOOK press

Официальной женой Фиделя считалась Мирта Диас-Баларт, от которой у него был единственный сын. Брак был заключен в 1948 году, а уже в 1955-м супруги развелись. Согласно официальным данным и утверждениям некоторых исследователей, Кастро больше не вступал в законный брак.

В начале XXI века во Франции вышла книга Сержа Раффи в названии которой Castro l'infidèle заложен каламбур, обыгрывающий имя команданте – "Неверный Кастро" (Фидель в переводе с латинского – "верность"). Писатель утверждал, что у Кастро около 20 детей от разных женщин, раскиданных по всему миру.

Фото: GLOBAL LOOK press

Но самой шокирующей любовной историей кубинского лидера стала его возможная связь с Мэрилин Монро. В конце 90-х в США вышли разоблачительные статьи о ее участии в заговоре против Фиделя. Якобы в мае 1962 года звезда Голливуда, идя навстречу пожеланиям своего тайного любовника, президента Джона Кеннеди, согласилась вступить в интимную связь с Кастро и склонить его к отказу от сотрудничества с СССР. Ничего из этого, как известно, не вышло, а сама Монро свела счеты с жизнью при весьма странных обстоятельствах в августе 1962 года.

Еще одна загадочная страница в биографии Кастро: так называемый онкологический террор, который развязали против неугодных им глав государств Соединенные Штаты. И вроде как команданте пал жертвой этой необъявленной войны наравне с Уго Чавесом и Эво Моралесом.

Фидель Кастро. Фото: GLOBAL LOOK press

Пресса писала, что секретное подразделение ЦРУ устранило таким образом как минимум десятерых латиноамериканских лидеров, но в отношении Фиделя это выглядит как-то уж совсем нелепо – он и так дожил до 90 лет.

В 2006 году по состоянию здоровья кубинский лидер был вынужден передать полномочия своему родному брату Раулю. Он в 2008 году стал полноправным правителем Кубы, так как Фидель уже физически не мог больше управлять страной и руководить армией.

Кстати, одной из отличительных особенностей пышных похорон Кастро в ноябре 2016-го стало то, что участники церемонии не оделись в траур. Многие кубинцы, которые пришли на площадь Революции в Гаване, выбрали наряды красных цветов в знак уважения к коммунистическим идеалам. Некоторые прикололи фотографии команданте на свои рубашки и платья.

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Автор: Александр Комаров21 июля 2018, 10:00

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