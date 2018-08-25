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Политика

Страшные тайны: подкаблучник Билл Клинтон

Фото: GLOBAL LOOK press
Президент США Билл Клинтон занимал свой пост с 1993 по 2001 годы. Однако будучи главой самой мощной державы на планете, он не мог совладать с собственной женой Хиллари. Как оказалось, властная супруга держала мужа в ежовых рукавицах, а иногда и вовсе поколачивала его. Впрочем, это не помешало Клинтону крутить за ее спиной шашни с другими женщинами.
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Будущий президент Соединенных Штатов родился 19 августа 1946 года в небольшом городке Хоуп штата Арканзас. Мальчик рос без отца, который погиб в автомобильной катастрофе за три месяца до рождения сына. Спустя несколько лет мать Билла вышла замуж второй раз.

Брак был не самый удачный. Мужчина любил азартные игры, имел проблемы с алкоголем. Напившись, он регулярно избивал свою жену. Впрочем, деньги в семье были. Их хватило на поступление Билла в Джорджтаунский университет в Вашингтоне.

Впрочем, средства родителей быстро закончились, и вскоре после поступления в университет Билл был вынужден устроиться на работу. А потом еще на одну. В итоге будущий президент работал на трех работах, платил за свое образование, но при этом умудрялся посещать лекции и выполнять задания. Финансовое положение молодого человека поддерживала повышенная стипендия, которую он получал за успехи в учебе.

Трудные родственники

У Клинтона был сводный брат (сын отчима) Роджер. В отличие от Билла, учиться он не хотел, да и работать у парня не было особого желания. Роджер пошел по кривой дорожке, связавшись с бандитами и наркоторговцами, и в конце 1980-х угодил за решетку за хранение запрещенных веществ. Видимо, родственные узы сыграли свою роль, потому как во время второго президентского срока Билл Клинтон помиловал непутевого родственника.

Фото: GLOBAL LOOK press

А вот отца своего зятя, бывшего конгрессмена Эдварда Мезвински, Клинтон спасти от заключения не смог. Парламентарий был признан виновным в мошенничестве в 2001 году и получил реальный срок. Он написал президенту США письмо с просьбой о помиловании, которое так и не было предоставлено.

Домашнее насилие

С будущей супругой Хиллари Билл познакомился в 1971 году. Молодая девушка с густыми светлыми волосами пленила его, вспоминал Клинтон. Но за несколько десятков лет совместной жизни "прелестное создание" превратилось в настоящую мегеру.

Завесу тайны над совместной жизнью супругов приоткрыл американский политический советник Роджер Стоун. В 2015 году он опубликовал книгу, где в подробностях описал непростые отношения Билла и Хиллари. По словам политтехнолога, который знает о многих пикантных секретах американских политиков, жизнь пары строится на тотальном подчинении Клинтона его супруге.

Хиллари, утверждает Стоун, не только держит мужа в ежовых рукавицах, не давая ступить ему и шага без своего позволения, но и регулярно поднимает на него руку. "Хиллари Клинтон имеет долгую историю домашнего насилия над Биллом. Она избивала Билла, ударяла его тяжелыми предметами, царапала его до крови", – говорится в книге.

Фото: GLOBAL LOOK press

Физическое насилие сочетается в Хиллари с маниакальной ревностью. Стоун вспоминал случай, произошедший в марте 1993 года. Она гостила у отца, а ее супруг встречался с певицей Барбарой Стрейзанд в Белом доме. Ярости Клинтон не было предела, когда она узнала, что ее благоверный оставил гостью у себя.

Хиллари тут же помчалась обратно и в крепких выражениях высказала мужу все, что она о нем думает. После этого журналисты заметили у Билла порез на шее. Пресс-секретарь главы государства тогда объяснила, что президент порезался во время бритья. Но дотошных репортеров не обманешь. С их слов, порез больше походил на глубокую царапину.

Восемь любовниц

Впрочем, крайне скверный характер супруги не мешал Биллу крутить за ее спиной шашни с другими женщинами. Стоун утверждает, что Клинтон постоянно изменял жене, а нескольких женщин якобы насиловал.

Однажды Хиллари заподозрила мужа в неверности и решила нанять частного детектива. В итоге выяснилось, что Билл поддерживал отношения одновременно с восемью женщинами. Хиллари узнала имена всех соперниц и принялась сыпать угрозами в их адрес. Что она сделала со своим благоверным страшно даже и подумать.

Фото: GLOBAL LOOK press

Как утверждает Стоун, амурные приключения бывшего американского лидера не прошли бесследно. Политический консультант уверяет, что у Клинтона есть внебрачный сын от чернокожей женщины, однако Билл отказывается его признавать.

Приключения в Белом доме

Второй срок президента был омрачен сексуальным скандалом с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Девушка утверждала, что с ноября 1995 по март 1997 года у нее было восемь сексуальных контактов с главой государства.

Фото: GLOBAL LOOK press/Globe Photos

Сам президент упорно отрицал наличие таких связей под присягой в суде. Но когда Левински предъявила доказательства, признал, что между ними были "неподобающие" отношения.

В результате главу Белого дома обвинили в неуважении к суду, а затем инициировали процедуру отстранения от должности – импичмента. Палата представителей проголосовала за начало процедуры, однако в Сенате – верхней палате американского парламента – инициатива не нашла поддержки.

Клинтон остался на своем посту. Но отношения между ним и супругой, уверяют знающие люди, окончательно расстроились.

Автор: Иван Поляков25 августа 2018, 10:00

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