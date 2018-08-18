Страшные тайны: война и мир Уинстона Черчилля

История знает немало примеров, мягко говоря, проблемного детства великих людей. Многие из них часто болели, плохо учились и имели репутацию хулиганов. Так было и сэром Уинстоном Черчиллем, который из слабенького, плохо успевающего и часто битого розгами мальчика в итоге стал величайшим в истории британцем.

ТАЙНА РОЖДЕНИЯ

Уинстон Черчилль родился 30 ноября 1874 года в Бленхеймском дворце, родовом имении герцогов Мальборо. Его отец – лорд Рэндольф Генри Спенсер Черчилль – был известным политиком, мать – Дженни Черчилль – дочерью богатого американского бизнесмена.

Версий появления на свет будущего премьер-министра Великобритании и поныне существует множество. Согласно официальной Черчилль родился в одной из комнат дворца в Вудстоке. Ее до сих пор показывают туристам за деньги.

Но слухами, как говорится, земля полнится, и злые языки утверждали, что первые крики маленького Уинстона раздались то ли в гардеробной на ворохе дамских шуб, то ли в уборной. Мало того, поговаривали, что мальчик родился недоношенным. Как бы там ни было, тайна, покрытая мраком, до сих остается тайной.





Что точно известно: в тот день во дворце давали грандиозный бал, публика веселилась до глубокой ночи. И после очередной польки или мазурки очаровательная американка Дженни, слишком усердно танцевавшая, почувствовала приближение заветного момента. Когда к ней позвали доктора, все уже случилось: на свет появился рыжеволосый мальчик.

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО

Жизнь Уинстона, на первый взгляд, ничто не могло омрачить, ведь он родился в богатой и знаменитой семье. Правда, учился он плохо. В привилегированной школе Харроу учителя хором отзывались о нем как о замечательно неспособном ребенке, единственной положительной чертой которого была лишь безмятежность, с которой мальчик относился к телесным наказаниям.

Пороли его много по причине плохой дисциплины. После того как регулярно навещавшая мальчика няня обнаружила на его теле следы от розог, она немедленно сообщила матери. Уинстона пришлось перевести в другую школу.

Я всегда готов учиться, но мне не всегда нравится, когда меня учат.

В 12 лет он перенес тяжелое воспаление легких. Слабое здоровье, сомнительные успехи в учебе и недисциплинированность побудили родителей отправить его не в Итонский колледж, где традиционно получали образование мужчины рода Мальборо, а в не менее престижный Харроу, дисциплине в котором уделялось чуть меньше внимания.





К 16 годам Черчилля перевели в армейский класс, где, помимо преподавания общеобразовательных предметов, учеников готовили к военной карьере. Тут и началось превращение Уинстона в великого полководца, художника, журналиста, писателя, оратора, спортсмена и политика.

ВОЙНА И ЛИТЕРАТУРА

После получения офицерского чина Черчилль был зачислен в 4-й Ее Королевского Величества гусарский полк. Возможно, именно тогда он осознал, что военная карьера не очень его привлекает.

В 1895 году был направлен на Кубу в качестве военного корреспондента газеты Daily Graphic освещать восстание местного населения против испанцев, но продолжал при этом числиться на действительной службе. Прикомандированный к испанским войскам он впервые побывал под огнем.





Черчиллю довелось понюхать пороха в Индии, Афганистане и Южной Африке. В боях он проявлял безумную храбрость, хотя часто риск был излишним, вызванным бравадой, а не необходимостью.

Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма.

В дальних командировках будущий политик пристрастился к чтению, а потом и сам начал активно писать. Из-под его пера выходили не только статьи для британских газет, но и повести, эссе и очерки. С изумлением Уинстон обнаруживает, что журналистская деятельность приносит куда больше дохода, чем военная: гонорары на порядок перекрывают его офицерское жалованье.

ПУТЬ В ПОЛИТИКУ

На родине Черчилль становится популярен: его очерки читают взахлеб, историю отважного побега из бурского плена рассказывают друг другу школьники, его книги "История Малакандской полевой армии" и "Война на реке" называют одними из лучших военных трудов столетия.

В 1899 году 25-летний Черчилль подает в отставку, он больше не хочет воевать. Отныне он собирается зарабатывать писательством, а славу искать на новом поприще – в политике.

Политика почти ничем не отличается от войны. Только в бою тебя могут убить один раз, а в политике такое с тобой могут проделывать ежедневно.

Через пару лет Черчилль уже проходит в парламент от Консервативной партии. Оказалось, что он умеет не только писать, но и говорить – страстно, но четко; убежденно и искренне, но не без юмора. Его речи одинаково привлекают и чумазых шотландских шахтеров, и отутюженных членов парламента.





ПУТЬ ПОЛИТИКА

В 1910 году в возрасте 35 лет Уинстон Черчилль занимает пост министра внутренних дел, один из наиболее влиятельных в стране. Постепенно он поднимается на самую вершину политического мира. Поочередно он становится министром морского флота, министром вооружений, авиации, канцлером казначейства… Одновременно Черчилль продолжает писать толстенные труды, в основном посвященные военному искусству, путешествует по Средиземноморью и Африке.

После начала Второй мировой войны, в сентябре 1939 года, Черчиллю было предложено занять пост министра морского флота. Предложение было принято.

Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло.

А еще спустя восемь месяцев, после падения Скандинавии и Франции, после почти полной оккупации Европы немцами и их союзниками, после того, как Великобритания в полной изоляции оказалась один на один с Гитлером, король Георг VI пригласил Черчилля занять пост фактического руководителя страны – премьер-министра. На этой должности он пробыл до июля 1945 года, в итоге разделив мир по результатам Второй мировой войны вместе с Рузвельтом и Сталиным.





Второе премьерство Черчилля, начавшееся в 1951 году, – это прежде всего знаменитая речь "Мускулы мира", в которой он объявит о начале холодной войны с СССР. В 1953 году королева Елизавета II пожаловала Черчиллю членство в рыцарском ордене Подвязки, что дало ему право на титул "сэр". В тот же год Черчиллю была присуждена Нобелевская премия по литературе.

За свою долгую жизнь Черчилль создал более 500 картин. Политик был удостоен звания Почетного члена Королевской академии художеств. Уже при жизни его персональные выставки прошли в Великобритании, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.





Представить его без сигары во рту невозможно, за день он выкуривал их от восьми до десяти штук. Свой день политик начинал с виски, в обед пил шампанское, а перед сном баловал себя коньяком.

В моем возрасте я уже не могу позволить себе плохо себя чувствовать.

При этом он дожил до 90 лет, занимаясь фехтованием и верховой ездой до 65-ти. Похороны сэра Уинстона Черчилля стали событием государственной важности, в последний путь его проводили сотни тысяч человек.