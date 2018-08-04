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Политика

Страшные тайны: любитель девственниц Мао Цзэдун

Фото: wikipedia.org
Первый лидер КНР Мао Цзэдун – одна из самых заметных и влиятельных личностей XX века. Выходец из простой крестьянской семьи он сумел взойти на вершину власти, пройдя через десятилетия жесточайшей междоусобной борьбы. Как и любой другой диктатор Мао скрывал от посторонних множество тайн, в которые были посвящены лишь самые близкие люди из его окружения.
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Книголюб из глубинки

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Будущий вождь коммунистического Китая родился в декабре 1893 года в поселке Шаошань провинции Хунань. Родители жили не богато, но и не бедно. Мао с ранних лет пристрастился к книгам. Читал много: буддистская литература, классики китайской философии. Отец увлечением сына книгами не одобрял, считая, что гораздо полезнее для него будет физический труд. Но работать в поле Мао не желал, проводя за чтением все свободное время.

В 1907 году, когда Мао стукнуло 14 лет, родители решили его женить. В супруги сыну они выбрали девушку по имени Ло Игу. Невеста была на четыре года старше жениха, более того, она приходилась ему троюродной сестрой. Сказались ли это как-то на их отношениях неизвестно, но крепкого брака не получилось: вскоре после свадьбы Мао сбежал и целый год в знак протеста против семейной жизни прятался у своего студенческого друга.

Уже в юные годы будущий "великий кормчий" отличался оригинальными взглядами на окружающий мир. Так, он полагал, что люди не должны жить дольше 50 лет, а старики обязаны освобождать место в жизни для молодых. Впрочем, когда он сам достиг 50-летнего рубежа, свои убеждения он поменял. Теперь им овладела идея вечной жизни.

Фото: wikipedia.org

В погоне за бессмертием

Несмотря на преданность марксизму, Мао уже в зрелом возрасте не чурался даосизма. Он восхищался формулой правителей древности, которая гласит, что продолжительность жизни мужчины зависит от количества красивых женщин, побывавших в его постели. Особенно вдохновляла экстравагантного лидера легенда о Желтом императоре, считающимся прародителем китайцев. История гласит, что он обрел бессмертие после того, как переспал с тысячью девственниц.

С возрастом идея бессмертия овладевала разумом дряхлеющего Мао все больше и больше. Члены партии и чиновники, военные и телохранители "великого кормчего" получили задание от председателя находить и доставлять к нему молодых и красивых девушек. Те не только не противились неуемным сексуальным аппетитам лидера, а наоборот – считали большой честью оказаться на его ложе.

Перед тем как попасть в спальню председателя все девушки проходили тщательную проверку состояния здоровья. Но поскольку девиц с каждым днем становилось все больше, медики допустили ошибку, не сумев определить у одной из них венерические заболевание трихомоноз.

Лечащий врач Мао Ли Цхисуи мог вылечить болезнь, но при одном условии – председатель должен был на время отказаться от интимной жизни. Для "великого кормчего", сумевшего создать из разрозненной кучки сторонников сплоченную партию, а из крестьян с вилами – мощную армию, победившую в гражданской войне, такая задача оказалась непосильной. В итоге Мао так и жил с заболеванием, "одаривая" им тех, кто оказывался в его постели. Сам председатель считал трихомоноз "подарком" и знаком отличия для тех, кто испытывал с ним близость.

Фото: wikipedia.org

Гигиена

Глава КНР подчеркнуто игнорировал многие повседневные привычки, в том числе гигиену. Мыться он перестал в 1949 году, когда обосновался в императорском дворце в Пекине. Вместо мытья, которое он считал пустой тратой времени, помощники каждый день обтирали его теплыми влажными полотенцами.

Кроме того, Мао, как и крестьяне южных районов Китая, никогда не чистил зубы. Вместо этого по утрам он полоскал рот чаем, а затем кусочки чайных листьев. От походов к стоматологу он категорически отказывался. В итоге к концу жизни его разрушающиеся зубы имели яркий зеленый цвет, а десна гноились. Но из-за того, что губы плотно прикрывали зубы, ужас, творившийся во рту "великого кормчего" был не особо заметен для окружающих.

Подозрительный Мао

Председатель КНР был очень подозрительным и мнительным человеком. Много лет ему прислуживал парикмахер Ван Хой – проверенный и преданный человек, к которому Мао относился с определенным уважением. Однажды кто-то пустил слух, что парикмахер намеревался убить "великого кормчего". После долгого разбирательства выяснилось, что парикмахер не виновен. Но осадок, как говорится, остался.

О царивших в окружении диктатора нравах говорит тот факт, что его покои прослушивались. Мао случайно узнал об этом, собрал своих приближенных и устроил им разнос. Те начали оправдываться, что делали это ради его же безопасности. После этого Мао стал еще подозрительнее относиться к своему окружению.

Заговоры чудились ему на каждом шагу, председатель был уверен, что его хотят убить или извести путем подсыпания яда в пищу. Для проверки входивших в его рацион блюд Мао выписал специалистов и консультантов из СССР, поскольку не доверял собственным людям. Как-то он отказался плавать в бассейне из-за того, что тот якобы был наполнен отравленной водой. В другой раз диктатору померещилось, что ядом пропитаны стены гостевого дома, в котором он остановился во время одной из поездок по стране.

Фото: wikipedia.org

Дела семейные

Помимо несчетного количества любовниц в жизни Мао были четыре законные супруги. Последней женой диктатора стала Цзян Цин, известная своей грубостью и жестокостью, а также умением плести интриги. Супруга была младше мужа на 20 лет. После смерти Мао ее арестовали и осудили как участницу "банды четырех".

Учитывая сексуальную ненасытность диктатора, было бы разумно предполагать, что он оставил после себя огромное количество потомков. Однако в начале 1950-х годов из-за воспаления предстательной железы у него возникли проблемы с мочеполовой системой, обернувшиеся бесплодием.

Но до этого женщины Мао успели родить ему десять детей - пять мальчиков и девочек. Выжить, тем не менее, смогли лишь трое – Mao Aньцuн, Лu Muнь u Лu Ha. При этом двое детей вождя воспитывались в СССР – в Ивановском интернациональном детдоме.

Как оказалось, дети до поры до времени сами не знали, кто их отец. Их встреча с отцом произошла после того, как Ли Минь написала Мао трогательное письмо, в котором интересовалась, правда ли председатель КНР является ее родителем.

Фото: wikipedia.org

Последняя любовь

После 65 лет здоровье диктатора серьезно пошатнулось. Настоящей отдушиной для дряхлевшего вождя была Чжан Юйфэн – неграмотная, но очень красивая молодая проводница с белой кожей и большими глазами. Она смогла стать самым влиятельным человеком в его окружении, отодвинув на задний план супругу диктатора и его соратников. Даже члены политбюро, личный лечащий врач и жена виделись с Мао исключительно с позволения Чжан, обязуясь согласовывать с ней дату и время визита.

Бывшая проводница была с вождем все последние годы его жизни. Она умела понимать его с полуслова, с одного жеста и взгляда. До самой смерти "великий кормчий" надеялся на выздоровление, но чуда не произошло. Глаза Мао закрылись навсегда в ночь на 9 сентября 1976 года. С его смертью ушла целая эпоха – время "большого скачка" и "культурной революции", которые стоили Китаю десятков миллионов жизней.

Автор: Иван Поляков4 августа 2018, 10:01

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