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Общество

Страшные тайны: "кровавый карлик" Николай Ежов

Николай Ежов. Фото: wikipedia.org
Нарком внутренних дел Николай Ежов – одна из самых зловещих фигур отечественной истории. С его именем связаны масштабные репрессии 1930-х годов, оставшиеся в истории под названием "большой террор".   
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Скверный ребенок 

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О детстве будущего наркома практически ничего не известно. Родился он то ли в Санкт-Петербурге в семье рабочего-литейщика, то ли где-то на территории Литвы. 

Ежов с детства отличался скверным характером. Дружить с ним никто не хотел, при виде Коли ребята во дворе разбегались по домам. Связываться с неуравновешенным ребенком не хотели даже взрослые. Ходили слухи, что какое-то время Ежов наблюдался у психиатра. 

В 1915 году он пошел на фронт. Выдающихся достижений за будущим наркомом не водилось. Вскоре получил ранение и отправился в госпиталь. На фронт вояка больше не попал: после лечения его отправили подальше в тыл. 

"Воробушек"  

Известно, что партийная верхушка СССР в первые несколько десятков лет его существования не отличалась высоким ростом. Рост Ленина, по некоторым данным, едва доходил до 165 сантиметров, Сталин "вымахал" аж до 170-173. Но даже вождь народов смотрелся могучим богатырем по сравнению со 150-сантиметровым Ежовым. 

Низкий рост долгое время был его проклятием. Из-за этого Ежова не воспринимали всерьез, сам он полагал, что именно из-за внешних данных он не достиг успеха на военной службе. Психологи называют подобные убеждения "комплексом Наполеона".  

Кадр youtube.com

После знакомства с работником Центрального комитета партии Иваном Москвиным карьера Ежова пошла в гору. Сильными сторонами будущего "железного наркома" были преданность и исполнительность. Он быстро поднимался по лестнице власти, но совладать с комплексами так и не смог. Частично их подогревали окружающие Ежова люди: так, жена Москвина Софья, когда "наполеончик" гостил у них, часто корила его, жалела и называла "воробушком".  

"Ежовые рукавицы" 

Еще до своего прихода в кресло главы НКВД Ежов возглавил комиссию по расследованию убийства Сергея Кирова. По мнению ряда историков, реальное расследование не нужно было Сталину и его окружению, которое использовало гибель влиятельного партийного функционера для начала масштабных чисток и репрессий неугодных.  

Возглавив комиссию, "воробушек" со свойственным ему энтузиазмом, граничащим с фанатизмом, начал избавляться от неугодных. Только за 1935 год в Ленинграде несколько десятков тысяч человек были приговорены к разным наказаниям, в том числе к высшей мере. Были обвинены в антисоветской деятельности Григорий Зиновьев и Лев Каменев.  

Но погром в северной столице был только началом. За следующие три года, уже будучи во главе НКВД, Ежов утопит страну в крови, отправив на тот свет сотни тысяч человек.  

Не щадили в годы большого террора даже высших военачальников, что уж говорить о простых людях. Из пяти маршалов Советского Союза двое были расстреляны (в том числе Михаил Тухачевский), а один погиб от пыток.  

"Рогатый" гомосексуалист 

Несмотря на жестокость и бескомпромиссность в рабочих вопросах, Ежов был не в состоянии совладать с собственной женой Евгенией Хаютиной. Пассия "наполеончика" была известна на всю Москву своими амурными похождениями. В числе ее любовников был писатель Михаил Шолохов, с которым они встречались в столичных гостиницах. Все это прослушивалось спецаппаратурой, а потом ложилось на стол Ежова. 

Сталин знал о ситуации в семье главы НКВД, поэтому настоятельно "порекомендовал" ему развестись. Хаютина, однако, была против. На нервной почве она загремела в больницу, а вскоре умерла от отравления смертельно опасным веществом. По одной из версий, яд своей жене прислал "любящий" супруг, уставший от  похождений своей благоверной.  

Впрочем, "наполеончик" и сам не отличался верностью. Как вспоминала Зинаида Глинка, подруга Хаютиной, нарком бегал чуть ли не за каждой юбкой. Более того, уже после своего ареста он признался, что состоял и в гомосексуальных отношениях. 

Первым мужчиной Ежова, по его собственному признанию, был начальник одной из ленинградских фабрик Иван Дементьев. В числе своих любовников "воробушек" назвал одного из организаторов расстрела царской семьи Филиппа Голощекина и директора МХАТ Якова Боярского.  

Мертвецки пьян 

На посту наркома внутренних дел Ежов, по воспоминаниям современников, безбожно пил. Во время ареста 10 апреля 1939 года в его служебной квартире было обнаружено огромное количество бутылок из-под спиртного. 

Пристрастию "воробушка" к горячительным напиткам не раз удивлялся даже Сталин. Вождь народов возмущался, что Ежова невозможно было найти на рабочем месте, он же в этом время спал дома "мертвецки пьяный". Сам нарком уже в ходе следствия и суда причины своего пьянства объяснял работой: мол, трудился как вол, сильно уставал. 

Убрать из истории 

Для "железного наркома" все закончилось 4 февраля 1940 года. Приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР он был признан виновным по обвинению в организации госпереворота и приговорен к высшей мере наказания. 

Как вспоминал сотрудник НКВД, советский разведчик Павел Судоплатов, когда "наполеончика" вели на расстрел, он пел "Интернационал". Примечательно, что об аресте и смерти Ежова почти не сообщалось в советской печати. Труп павшего наркома был кремирован в Донском крематории, а его имя надолго вычеркнули из истории страны советов. 

До:

Фото: wikipedia.org

И после:

Фото: wikipedia.org

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Автор: Иван Поляков14 июля 2018, 09:56

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