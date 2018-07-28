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Политика

Страшные тайны: дамский угодник Сергей Киров

Сергей Киров. Фото: Фотохроника ТАСС
Сергей Костриков (именно так звали будущего политического деятеля при рождении) появился на свет 27 марта 1886 года в городе Уржум Вятской губернии. Его родители были бедными рабочими, поэтому жизнь мальчика была не сахара. А когда ему исполнилось восемь лет, он и вовсе остался сиротой – мать умерла, а отец пропал где-то на заработках. Двух сестер Кострикова пристроила жить к себе бабушка, а его самого отправили в приют. Такой непростой жизненный старт уготовила ему судьба.
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Уже в детстве многие отмечали светлый ум ребенка. Благодаря этому, он без проблем начал накапливать знания. В родном городе он успешно закончил сразу два училища, а потом поступил в механико-техническое промышленное училище, расположенное в Казани. Никто из тех, кто не знал способности мальчика, ни за что не поверил бы, что воспитанник приюта, которого изначально в Казанское училище и брать-то не хотели, в итоге войдет в пятерку лучших выпускников. В него верили только уржумские преподаватели, которым хорошо были знакомы способности ученика, и именно они давали ему рекомендации при поступлении в казанское училище.

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Стоит отметить, что в годы учебы Сережи Кострикова город на Волге был средоточием революционных настроений. Особенно сильно они проявлялись в молодежной среде, к коей тогда и относился будущий крупный советский деятель. Естественно, что идеи всеобщего равенства не могли не захватить душу молодого человека, который с малых лет испытывал на себе все "прелести" бедности.

После выпуска из Казанского училища он устроился работать в городскую управу города Томска, где ему досталась должность чертежника. В планах Сергея – поступление в институт. Но он их резко поменял, и вместо получения образования решил вступить в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП), где быстрым темпом становится одним из наиболее ярких членов местной ячейки.

В ходе революции 1905 года он уже был в числе организаторов демонстраций. Под его руководством формировались боевые отряды, сам он часто и ярко выступал на митингах и встречах соратников-революционеров. В таких условиях судьба его сделала логичный поворот, и он оказался за решеткой. На свободу Костриков вышел только в 1908 году. Но вышел несломленным, по-прежнему полным революционных планов. 

Сергей Киров. Фото: Фотохроника ТАСС

После освобождения пунктом его назначения стал Владикавказ. В этом городе он сотрудничал с кадетской газетой "Терек" (что позже ему припомнили соратники-большевики). В то время он публиковался под псевдонимом Сергей Миронов. В апреле 1912 года в издании выходит его статья, подписанная "С.Киров". Так он стал тем человеком, который вошел в историю Советского Союза (официально он поменял фамилию в 1926 году).

Во время революции 1917 года Сергей Киров не был среди людей, серьезно влиявших на происходившие процессы. Лишь в 1919 году он возглавил революционный комитет Астрахани, где занимался, в том числе, подавлением антибольшевистского мятежа. В ходе Гражданской войны он отлично справлялся с поставленными задачами. Здесь пригодились и его навыки оратора, и приобретенный опыт жизни на Кавказе.

После смены ряда постов Киров в итоге оказался в Ленинграде, где возглавил местную партийную организацию. В числе его задач – изолирование предшественника, Григория Зиновьева, который все еще имел влияние на городских коммунистов. Зачем и кому это было надо? Все довольно просто: Зиновьев был заклятым врагом Иосифа Сталина. Кандидатура Кирова оказалась идеальной. Он не покладая рук работал над зачисткой наследия предыдущего руководства, проводя только одних публичных выступлений по две сотни ежегодно. В результате титанического труда, парторганизация Северной столицы была взята под контроль, а сам Киров стал превратился в настоящего хозяина Ленинграда.

Фото: wikipedia.org

Успехи на партийном поприще и в управлении городом на Неве превращали его в фигуру, обладающую большим политическим весом. Стали поговаривать, что Киров может замахнуться и на один из высших постов в стране Советов. Однако, вопреки слухам, он не проявлял стремления переехать поближе к Кремлю, разделяя и всячески поддерживая курс Сталина. Судя по всему, его все устраивало. Кстати, Киров, хоть и стал членом Политбюро ВКП (б) в 1930 году, был в его составе, наверное, в числе наиболее малозаметных и маловлиятельных фигур.

Известно, что главной страстью советского государственного деятеля были представительницы слабого пола. Его семейная жизнь не сложилась – первая жена рано умерла, а вторая сильно болела. На этом фоне Сергей Киров успешно брал другие "крепости". И хотя в партийной верхушке такого рода "подвиги" осуждались, но на похождения Кирова глаза политической элиты страны закрывались. И, по одной из версий, именно эта слабость стоила в итоге ему жизни.

Согласно ей, у Кирова в свое время был роман с работницей обкома Мильдой Драуле. Страсти хоть и были бурные, но быстро улеглись. И, вроде, бы все успокоились. Все, кроме мужа Драуле, Леонида Николаева. Он якобы решил поквитаться с соперником и задумал его убийство, которое позже и совершил в коридорах Смольного. Если верить еще одному предположению, то Киров и вовсе был убит во время соития с женщиной. Правда, веских доказательств в поддержку этих версий не существует.

 

Наиболее вероятной ученые называют третью версию, которая предполагает, что причиной такого поступка Николаева стал его характер, завышенная самооценка и сложные жизненные обстоятельства, в которых он оказался. Дела у него не складывались ни на работе, ни по партийной линии, по которой он пытался пойти в молодости. Постоянно идущий на конфликты он часто менял работу, а в итоге еще и оказался изгнан из партийных рядов.

Волне вероятно, что, оставшись безработным, Николаев решил прославиться, убив Кирова. Сам убийца писал в дневнике, что собирался расправиться с градоначальником при большом скоплении народа, что позволило бы войти ему в историю такого рода героем. Но ввиду того, что четкого плана действий у него не было, злоумышленник действовал по ситуации. Ему, вооруженному пистолетом, удалось без проблем попасть внутрь Смольного, в котором располагался городской комитет партии.

Николаев решил найти Кирова, так как полученный шанс он посчитал более благоприятным, нежели предполагал первоначальный сценарий расправы. Наткнувшись в одном из коридоров на объект своих поисков, он пошел вслед за ней. Через несколько секунд Николаев выстрелил Кирову в затылок, от чего тот моментально скончался. Осуществив задуманное, преступник попытался свести счеты с жизнью, однако неудачно.

Сергей Киров и Фэликс Дзержинский. Фото: Фотохроника ТАСС

В ходе допросов Николаева постепенно стала ясна картина произошедшего. Следователи пришли к выводу, что действовал неуравновешенный убийца, который работал один, без сообщников. Такая версия не устраивала Сталина, который лишился своего человека в Ленинграде. Так дело стало политическим и в итоге обернулось сведением счетов с несогласными с курсом вождя народов.

Расследование дела об убийстве Кирова вылилось в целую серию политических процессов. Итоги их рассмотрения в суде печальны – высшую меру наказания получили 17 человек, более сотни отправились в тюрьмы и ссылки. В числе расстрелянных был не только убийца Кирова Леонид Николаев, но и его жена Мильда Драуле, к стенке были поставлены и некоторые их родственники. При этом, был еще один пласт советских граждан, пострадавших от происходящего буквально ни за что – это те, на кого власти поставили клеймо "неблагонадежные". Их попросту выслали из Ленинграда. Речь идет о тысячах людей.

Погибший от пули убийцы Сергей Киров, как и было положено в те времена, нашел последнее пристанище в Кремлевской стене. Гибель главы Ленинграда не только аукнулась массовыми репрессиями, но и поставила точку во внутрипартийной дискуссии о правильности курса Сталина. Для оправдания ликвидации оппонентов верные ему деятели активно продвигали в массы миф о том, что Киров был не только соратником советского лидера, но и его другом. Вместе они якобы воплощали в жизнь все идеи вождя, а подлые враги решили оставить Сталина без его правой руки.

Чуть позже была популярна история о том, что это сам тиран расправился со своим сподвижником, почуяв его политическую силу и способность занять высший пост в стране. Однако большинство историков подобные версии не считают правдивыми.

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Автор: Дмитрий Куклин28 июля 2018, 10:00

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