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Страшные тайны: трагедия Надежды Крупской

Дарья Екамасова в роли Надежды Крупской. Кадр из сериала «Демон революции»
В историю Надежда Крупская вошла как верная соратница своего супруга Владимира Ленина. В СССР тщательно культивировался ее образ преданной подруги вождя мирового пролетариата, помогавшей ему в политической борьбе. Однако мало кого интересовала личность этой женщины, вся жизнь которой была наполнена тяготами, страданиями и борьбой с обстоятельствами.
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Родилась Крупская в феврале 1869 года в семье обедневших петербургских дворян. Отца не стало, когда Наде было 14 лет. Молодой девушке приходилось не легко: из-за хронической нехватки денег ей пришлось зарабатывать на жизнь частными уроками, одновременно преподавая в воскресной школе для взрослых. И без того не самое крепкое здоровье девушки пострадало, когда она, по холодной, сырой, промозглой питерской погоде бегала от ученика к ученику.

Выдающимися внешними данными Надя не обладала, но все же привлекательностью обделена не была. Те, кто видел ее в молодые годы, вспоминал, что она обладала весьма располагающей внешностью. Экономист и публицист Николай Суханов называл ее "милейшим созданием". И было за что: зеленые глаза, по-аристократически бледная кожа, роскошная коса. Себя Крупская называла "настоящей петербурженкой".

Фото: wikipedia.org

"Селедка" и "минога"

Но даже эту красоту с годами забрало страшное аутоимунное заболевание – базедова болезнь. Этот недуг сильно отравил жизнь Крупской. Одно из проявлений болезни – неестественно выпученные глаза. Из-за этого даже среди партийных соратников у Крупской появились обидные прозвища – "селедка", "минога".

Заболевание передалось ей по наследству, и уже в юности регулярно давало о себе знать частыми недомоганиями, вялостью. В то время эффективных способов борьбы с базедовой болезнью не существовало, Крупская мучилась, но терпела. С возрастом болезнь все сильнее отражалась на внешности первой леди СССР: отеки шеи и лица, одутловатость.

Еще больше подкосили ее здоровье тюремное заключение. В 1898 году, сидя в холодной камере, она простудилась по женской части. Впоследствии Крупская много лечилась в Европе, но безрезультатно.

Бездетность

С Лениным Крупская познакомились в 1894 году. Поженились они спустя четыре года. Что любопытно, несмотря на атеистические убеждения супругов, сочеталась революционная пара церковным браком. На этом настояла мать новобрачной – Елизавета Васильевна. С ранних лет она пыталась привлечь дочери религиозность, но ту больше интересовал марксизм и классовая борьба.

Родня будущего вождя мирового пролетариата его выбор не одобрила. Мать Мария Александровна относилась к супруге сына подчеркнуто прохладно. "Сухая и бесчувственная", – говорила она о Крупской.

Своих детей у пары, как известно, не было, хотя Ленин их очень хотел. Из-за этого ходили слухи, что Крупская была фригидна, что Владимир Ильич не испытывал к ней сексуального влечения. На самом деле обзавестись потомством супругам помешала прогрессирующая болезнь Надежды Константиновны.

Фото: GLOBAL LOOK press

Любовный треугольник

Возможно, именно из-за неспособности жены родить детей Владимир Ильич увлекся другой женщиной. В 1909 году судьба свела его с пламенной революционеркой Инессой Арманд. Современники отмечали, что это была очень яркая женщина, красоте которой Крупская, растерявшая к тому моменту всю привлекательность, могла только завидовать.

В итоге сложился своеобразный любовный треугольник. Для Ленина Арманд была и секретаршей, и переводчицей, она часто бывала у него дома. Сохранилась их переписка, полная теплых и нежных слов. И это после обработки писем советской цензурой.

Были ли у Ленина и Арманд общие дети? Официально – нет. Однако старший сын революционерки Александр Стеффан утверждал, что является сыном вождя мирового пролетариата. По его словам, воспитывался он в семье одного австрийского коммуниста.

Инесса Арманд. Фото: wikipedia.org

Надежда Константиновна знала об интрижке мужа, но долгое время молча терпела его увлечение. В конце концов она решила покончить с этим, предложив Владимиру Ильичу выбрать определиться с выбором. Ленин остался с супругой.

Арманд умрет в 1920 году от холеры. Поговаривают, что Владимир Ильич тяжело переживал ее уход, что, несомненно, сказалась на его и без того подорванном здоровье. Крупская же будет помнить соперницу до конца своих дней. Она приклеит ее фотографию на корочку своего удостоверения.

Фото: wikipedia.org

Единственный смысл жизни

После смерти мужа в 1924 году Надежда Константиновна полностью посвящает себя работе. Она многое сделала для развития пионерского движения, на посту заместителя наркома народного просвещения РСФСР Крупская занималась созданием советской системы образования

Соратники отмечали ее необычайную работоспособность. Несмотря на возраст, она обрабатывала огромный массив корреспонденции, вникала в самую разную проблематику, занималась написанием статей. Активная трудовая деятельность лишь усугубляла здоровье Надежды Константиновны.

Фото: GLOBAL LOOK press

Смерть после банкета

26 февраля 1939 года Крупская отметила 70-летие. По случаю юбилея организовали большое застолье. Одним из основных угощений на банкете стал огромный торт, преподнесенный лично Иосифом Сталиным. После трапезы Надежде Константиновне неожиданно стало плохо.

Позже появилась версия, что торт был отравлен. Якобы таким образом вождь народов расправился с Крупской, которая резко критиковала политику массовых репрессий. Но лакомством угощались все, и если торт действительно был отравлен, то жертвами застолья должны были стать все присутствовавшие на застолье.

По официальной версии к ухудшению самочувствия привело воспаление брюшины, спровоцированное обильным застольем. Ранним утром 27 февраля Надежды Константиновны не стало. Урну с прахом Крупской захоронили в кремлевской стене, где она покоится и поныне.

Автор: Иван Поляков11 августа 2018, 10:00

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