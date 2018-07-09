Захарова с издевкой прокомментировала уход Джонсона

"Не вынесла душа поэта…" – официальный представитель российского МИДа не без сарказма отреагировала на уход Бориса Джонсона в отставку.

На своей странице в Facebook Мария Захарова вспомнила лирический склад и любовь экс-министра к русской литературе. Процитировав строки Лермонтова, написанные на смерть Пушкина, Захарова написала, что даже король политической эксцентрики не захотел оставаться в дырявой шлюпке.

"А что вы хотите? Столько врать миру про "руку Кремля", "агрессию против Великобритании на территории Великобритании", "Новичок", ЧМ-2018 и т.д. становится уже опасно", – написала дипломат.

Многое на Даунинг-стрит покрыто туманом, кроме одного – все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса, резюмировала Захарова.





Сегодня, 9 июля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон написал заявление об отставке, напоминает EG.ru. Он покинул свой пост после недавнего конфликта с Терезой Мэй. На пошлой неделе премьер-министр пригрозила Джонсону отставкой из-за разногласий по брекзиту. Мэй была недовольна и другими министрами, которые отказывались принять ее план по выходу из Евросоюза.

Отставка главы МИДа стала второй в правительстве Мэй. Накануне, 8 июля свой пост по этой же причине покинул министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис.

Борис Джонсон занимал пост главы МИД Великобритании с 13 июля 2016 года в правительстве Терезы Мэй. До этого был мэром Лондона. Он прославился эпатажным поведением, острыми, порой не дипломатическими высказываниями и своей прической.