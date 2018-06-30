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Политика

Страшные тайны: Лев Троцкий

Фото: wikipedia.org
Он вошел в историю как выдающийся революционер XX века. Лев Троцкий был фактически вторым лицом в первом советском правительстве, занимал пост наркома по военным и морским делам, жестко отстаивал идеалы мировой революции и вел непримиримую борьбу с ее врагами. Смерть Владимира Ленина развела его с недавними соратниками по разные стороны баррикад. Сталин и Троцкий стали врагами, за что последний и поплатился. Он был сначала лишен советского гражданства, изгнан из страны, а затем убит агентом советских спецслужб.
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Лев Давидович Троцкий (при рождении – Лейба Давидович Бронштейн) появился на свет 7 ноября 1879 года. Местом рождения является хутор в нынешней Херсонской области. Его родители были зажиточными землевладельцами, сколотившими состояние на эксплуатации труда крестьян. Чувство собственного превосходства в нем культивировалось с детства, когда его окружали лишь батрацкие дети, на которых он смотрел свысока.

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В 1889 году будущий революционер был направлен на учебу в Одессу. Он поступил по квоте для еврейских семей в училище, где был лучшим по всем предметам (особенно его интересовало рисование и литература). Тяга к глобальным переменам проснулась в нем лишь к концу обучения, когда Троцкий включился в деятельность кружка социалистов, который занимался революционной пропагандой. В те же времена он становится ярым последователем учения Карла Маркса.

Долго быть под управлением руководителей кружка он не мог и не хотел и создал свой, назвав его  Южно-русский рабочий союз. Его участниками становятся работники николаевских верфей. В 1898 году Лев Троцкий впервые оказывается в тюрьме, где провел два года за революционную деятельность. Выйдя из заключения, он направляется в первую ссылку в Сибирь, откуда удачно бежит, воспользовавшись поддельными документами на фамилию Троцкого (так звали старшего надзирателя Одесской тюрьмы – Прим. ред.). Он будет жить под этим псевдонимом всю оставшуюся жизнь.

После побега ему удалось наладить связь с вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным, и Троцкий становится одним из авторов газеты "Искра". Его популярность среди соратников быстро выросла, благодаря его ораторскому таланту, который в полной мере раскрылся во время выступлений перед мигрантами. В то время Троцкий всей душой и делом разделяет политику Ленина. За глаза его даже стали называть "ленинской дубинкой". Но уже в 1903 году революционер решил переметнуться к меньшевикам, попутно обвиняя вождя пролетариата в установлении диктатуры. Правда, среди меньшевиков своим он тоже не стал, решив в итоге внефракционным участником революционного движения.

Фото: wikipedia.org

В 1905 году Лев Троцкий организовывает в Петербурге, который был охвачен революционными идеями, местный совет рабочих депутатов. Он агитирует жителей города, выступая перед толпами, которым нужен лишь небольшой толчок для начала революции. За свою активность пламенный оратор быстро поплатился, он снова оказался за решеткой. Одновременно его лишили всех гражданских прав и сослали на вечное поселение в Сибирь. Правда, до нового ПМЖ он не доехал, сбежав по пути от конвоя.

Вновь он появился на публике в Финляндии, откуда он перебрался в Центральную Европу. В1908 года революционер обосновался в Вене, там он стал издавать газету "Правда". Через четыре года издание оказалось в руках большевиков, а бывший соратник Ленина уехал во Францию, где начал выпускать газету "Наше слово". В Россию он решил вернуться только в 1917 году. За несколько месяцев Троцкий смог собрать вокруг себя сторонников идеи создания единой Российской социал-демократической рабочей партии.

Фото: wikipedia.org

Он был активным участником Октябрьской революции, в ходе которой было низложено временное правительство. После того, как Владимир Ленин пришел к власти, Троцкий стал наркомом иностранных дел, а в 1918 году – народным комиссаром по военным и морским делам. Именно благодаря его усилиям и жесткой воле родилась Красная армия. Для этого нередко приходилось принимать крайние меры – в тюрьмы и под высшую меру наказания попадали все, кто нарушал воинскую дисциплину или дезертировал из вооруженных сил. Попутно он зачищал своих противников.

Фото: wikipedia.org

К концу Гражданской войны популярность Троцкого стала максимальной, но крылья ему подрезала смерть Владимира Ленина, для которого он к тому времени был одним из ближайших соратников. Иосиф Сталин, вставший у руля страны, видел в нем серьезного противника и обезвредил его. Уже к середине 1924 года революционер лишился поста наркома военно-морских дел и перестал входить в состав Политбюро. Через пару лет, при попытке проведения антиправительственной демонстрации он был схвачен и сослан в Алма-Ату, откуда позже выслан в Турцию и лишен гражданства СССР.

Фото: wikipedia.org

В изгнании Лев Троцкий продолжил борьбу с Иосифом Сталиным. Он издавал "Бюллетень оппозиции", писал мемуары, был автором исторических трудов, в которых доказывал исчерпанность царского режима и необходимость революции в России. В 1935 году Троцкий оказался в Норвегии. Правда, не на долго. В этой стране он оказался под давлением местных властей, которые не желали ухудшения отношений с СССР. В итоге Троцкий лишился всех своих работ и был взят под домашний арест. Тогда революционер решил уехать в Мексику, откуда наблюдал за процессами, происходящими в Союзе. В 1936 году он закончил книгу, в которой назвал сталинский режим контрреволюционным переворотом.

Своими словами и действиями Лев Троцкий подписал себе смертный приговор. Простить ему его поведение советские власти во главе со Сталиным не могли. Операция по ликвидации революционера началась в 1938 году. Бывший агентом НКВД Рамон Меркадер по заданию советских властей внедрился в окружение революционера как гражданин Бельгии Жак Морнар. Убийце удалось втереться в доверие к Троцкому и его окружению, что позволило часто появляться в его доме-крепости.

Фото: wikipedia.org

За 12 дней до убийства агент советских спецслужб прибыл к Троцкому и показал свою статью об американских троцкистах. В какой-то момент они остались наедине в рабочем кабинете. Вероятно, тогда Меркадер прикидывал каким образом он будет осуществлять свой план. Для этого он, несмотря на жару, пришел в плаще (под которым позже спрячет орудие убийства) и шляпе. Во время чтения Троцким статьи он стоял позади его стула.

20 августа 1940 года ситуация повторилась точь-в-точь. Меркадер вновь пришел к Троцкому со своей статьей, он снова был одет в плащ и шляпу, хозяин и визитер опять уединились в кабинете революционера. Убийца привычно встал за спиной сидящего Троцкого, который углубился в текст статьи. В какой-то момент агент НКВД достал спрятанный под плащом ледоруб и нанес сильный удар по голове Льва Давидовича. На его крик сбежалась вся охрана дома, и Меркадеру не удалось сбежать.

Фото: wikipedia.org

Пока разбирались с ним, Троцкого пытались спасти врачи. Революционера доставили в больницу, где спустя пару часов он впал в кому. Спустя сутки он умер, несмотря на все усилия медиков – рана головы была слишком серьезной. За убийство Троцкого Рамон Меркадер получил 20 лет тюрьмы (более суровое наказание не позволяло вынести мексиканское законодательство). В 1960 году он вышел из заключения и уехал в Советский Союз, где получил звание Героя.

Что касается личной жизни Льва Троцкого, как пишут историки, всегда шла рука об руку с революционной деятельностью. Первая жена Александра Соколовская, которая была старше него на шесть лет, познакомила тогда еще будущего революционера с трудами Карла Маркса. Практически сразу после свадьбы они вместе отправились в сибирскую ссылку. Известно, что Троцкий бежал оттуда, бросив супругу с двумя маленькими детьми. По его собственным утверждениям, она дала согласие на его побег.

Со второй своей женой Натальей Седовой он познакомился в Париже, где та принимала участие в издании газеты "Искра". Она вскружила революционеру голову и тот развелся с Соколовской, сохранив с ней дружеские отношения. Во втором браке у Троцкого родились двое сыновей – Лев и Сергей. Младший в 1937 году за политическую деятельность был расстрелян, а через год Лев Троцкий младший скончался при странных обстоятельствах во время операции по удалению аппендицита в Париже.

Фото: wikipedia.org

Дочерей политика тоже постигла трагическая участь. В 1928 году от чахотки умерла его младшая дочь Нина, а старшая, Зинаида вместе с отцом лишенная советского гражданства, в 1933 году совершила суицид, пребывая в затяжной депрессии. Спустя пять лет, первую супругу Александру Соколовскую расстреляли как ярую сторонницу левой оппозиции.

Вторая жена Троцкого, Наталья Седова до последних дней поддерживала своего мужа. Вместе они переехали в Мексику, где она прожила еще 20 лет после его убийства. В 1960 году она решила перебраться в столицу Франции. После смерти в 1962 году, ее похоронили в Мексике рядом с мужем.

Автор: Дмитрий Куклин30 июня 2018, 10:00

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