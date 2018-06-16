Страшные тайны: Георгий Жуков
Георгий Жуков родился в одном из сел Калужской губернии в
1896 году. Его семья была бедной и главной задачей родителей было прокормить
себя и детей. Его отец работал сапожником, что приносило хоть какой-то доход.
Одновременно мать будущего маршала занималась сельским хозяйством. Худо-бедно
им удавалось сводить концы с концами. Уже в раннем детстве маленькому Георгию
пришлось познать все тяготы зарабатывания денег. В девятилетнем возрасте его
отправили учиться скорняжному делу (родителям нужен был помощник).
Успешно освоив скорняжное ремесло, он начал работать самостоятельно. Вероятно, он так бы и прожил бы жизнь скромного никому неизвестного сапожника, если бы не поворот, уготованный ему судьбой. Отправной точкой в военной карьере Жукова стал призыв его на действительную военную службу. Здесь-то он и осознал, что хочет всю жизнь посвятить служению отчизне. Постигая военную науку, юноша довольно быстро дослужился до унтер-офицера.
Во время Первой мировой войны он был награжден высшей солдатской наградой – сначала Георгиевским крестом четвертой, а затем и третьей степени. После роспуска его воинской части в 1917 году Жуков вернулся домой, где довольно долго болел тифом. Во время начавшейся Гражданской войны он решил перейти в Красную Армию, в рядах которой стал участником многочисленных сражений. Он воевал на Урале, Кубани, в Поволжье. Так, постепенно, шаг за шагом, он поднимался к вершине полководческой карьеры, пиком которой стала Великая Отечественная война.
Те, кто знал маршала лично или изучал его биографию, оставили о нем весьма противоречивые сведения. Так, Жукову нередко приписываются победы в боях, благодаря числу, а не умению. Дескать, при таких людских ресурсах победить мог бы любой, да и потери якобы могли быть меньше. В этом вопросе лучше всего оперировать статистическими данными.
В ходе контрнаступления под Москвой безвозвратные потери Западного фронта под командованием Георгия Жукова составили 13,5% от общего списочного состава (для сравнения Калининский фронт под командованием генерала Ивана Конева потерял порядка 14%). Аналогичные показатели в ходе Ржевско-Вяземской операции составляют около 21% и 35% соответственно). В пользу Жукова были и цифры по итогам других сражений Великой Отечественной. После ее окончания он получил звание "маршала Победы" и был удостоен чести принимать первый послевоенный парад.
Георгий Жуков был кавалером более 60 наград самых различных стран мира. Среди иностранных, одним из самых редких и почетных является английский орден Бани первой степени. За всю историю лишь двое русских полководцев удостаивались ее. Первым герой войны 1812 года Михаил Барклай де Толли и маршал Георгий Жуков. Еще одной примечательной наградой стала американская медаль Легиона почета. При этом Дуайт Эйзенхауэр, который вручал маршалу награду, несколько смутился, так как он получил высший в СССР орден "Победы", а в ответ преподнес лишь шестую или седьмую медаль в американской наградной иерархии (правда, она является высшей наградой, которую может получить иностранец).
Любопытно, что из рук все того же Эйзенхауэра Георгий Жуков получил и привез в Советский Союза американскую колу. Речь идет о нескольких ящиках с империалистическим напитком. Она была практически точь-в-точь как настоящая, только бесцветная. Избавить воду от традиционного коричневатого колера попросил советский военачальник, посчитавший, что к нему могут возникнуть вопросы на предмет поклонения Западу. Просьба дорогого гостя выполнили, и несколько упаковок бесцветной колы со звездой на крышке отправились в СССР. Так, некоторым советским гражданам удалось попробовать буржуазный напиток.
После Великой Отечественной войны Георгий Жуков находился на пике карьеры и славы. Однако пробыть на нем долго ему было не суждено. В те годы поводов долго не искали и обвинили маршала, в частности, в присвоении вывезенных из Германии трофеев. Действительно, в его квартире были обнаружены в больших количествах меха, дорогие ткани, посуда из драгметаллов, дорогие картины.
Из постановления Политбюро ЦК ВКП(б): "Тов. Жуков, злоупотребляя своим служебным положением, встал на путь мародерства, занявшись присвоением и вывозом из Германии для личных нужд большого количества различных ценностей".
По поводу "несметных сокровищ" Георгий Жуков объяснил товарищам по партии, что совершил ошибку "в том, что много накупил для семьи и своих родственников материала, за который платил деньги, полученные мною как зарплату". Очевидно, что доходы маршала позволяли ему покупать дорогие вещи, но размах явно вызывал у кого-то зависть, и этот момент не мог остаться не замеченным (особенно с учетом того, что под маршала уже тогда копали).
Обращала на себя внимание и личная жизнь военачальника. Она у Жукова бурлила и была наполнена событиями. Известно, что у маршала было четыре дочери от разных жен. Первой его супругой – гражданской, в 1919 году стала Мария Волохова, от которой у него была дочь Маргарита (1929 года рождения). Второй дамой сердца стала Александра Зуйкова, которая появилась в жизни Жукова через год после знакомства с Волоховой. С Зуйковой полководец имел двух общих детей Эру и Эллу (1928-го и 1937 годов рождения соответственно).
Говорят, в годы войны у него также была военно-полевая жена Лидия Захарова, а уж после окончания ВОВ у Жукова появилась новая любовь – медсестра Галина Семенова, в отношениях с которой родилась дочь Мария. Последняя супруга была моложе военачальника на 30 лет, но умерла раньше его после тяжелой болезни. Сам полководец пережил ее ненадолго.
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