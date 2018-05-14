Литовский дипломат Бронюс Макаускас, временно исполняющий обязанности консула в городе Советске Калининградской области, проводит идеологическую линию на отторжение региона от России. Именно такой точки зрения придерживаются журналисты, выпустившие на местном телевидении сюжет "Политическое хамство и реваншизм: чем занимается литовский консул в Калининградской области".

Согласно авторам ролика с телеканала "Вести-Калининград", Макаускас проводит среди интеллигенции Калининградской области идеологическую линию, согласно которой город и прилегающие к нему земли являются частью "исторической Литвы" и находятся в составе России незаконно. Дипломат обвинил журналистов в "провокации и лжи".

Впрочем, в Литве Калининград называют не иначе как Караляучус ("Королевская гора"), отмечает газета "Взгляд". Еще в период перестройки в республике выпустили карту, где все топонимы Калининградской области, которая располагается на части территории бывшей Восточной Пруссии, переведены на литовский язык, сообщает издание.

Кроме того, в Вильнюсе в последнее время заняты поисками "литовских корней" у уроженцев Восточной Пруссии, в том числе немецкого философа Иммануила Канта. Как отмечает газета, Макаускас постоянно использовал "литовскую" топонимику, четко отделяя Калининградскую область от России.

Стоит отметить, что Литва является членом НАТО и в своей внешней политике руководствуется исключительно интересами Вашингтона и Брюсселя. Вряд ли стремление Вильнюса отторгнуть у России Калининград, если такое намерение действительно присутствует, не поддержано Западом.





Напомним, что ровно год назад аналитики американского центра RAND (Research and Development – "Исследования и разработка") опубликовали доклад с рекомендациями по разрушению противоракетной обороны Калининградской области. Это первый шаг при попытке захвата территории – за ним обычно следует удар по военной и административной инфраструктуре.

Калининградская область образовалась в июле 1946 года. Ранее это была территория Восточной Пруссии, а Калининград именовался Кенигсбергом. Во время Великой Отечественной войны за город шли ожесточенные бои. Советские войска взяли его в начале апреля 1945 года.

По решению союзников на Потсдамской конференции Восточная Пруссия была упразднена, а ее территории переданы СССР (Российской Федерации и Литве) и Польше. В целом Советскому Союзу досталась треть региона.