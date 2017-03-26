Россия отказалась отчитываться перед НАТО

В Министерстве иностранных дел России отказались отчитываться перед НАТО за размещение комплексов "Искандер" в Калининграде. Москва обсудить проблемные вопросы взаимоотношений с Североатлантическим альянсом на саммите в Брюсселе.

Страны НАТО обеспокоены появлением ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде. По некоторым данным, руководство альянса намерено потребовать отчета о размещении войск во время саммита в Брюсселе.

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин пояснил, что Москва отчитываться перед Западом не собирается. "Об этом речи не идет", – уверен он. Дипломат добавил, что на саммите Россия – НАТО пройдет обсуждение самых проблемных моментов двусторонних отношений.

Публикация от -=✮���� ArmedForcesArt ����✮=- (@armedforcesart) Мар 25 2017 в 5:16 PDT

"Вот об этом пойдет разговор: о транспарентности, обменяться мнениями и снять существующую озабоченность", – цитирует Келина РИА Новости. Он отметил, что беседа пройдет на уровне постпредов и послов.

Отметим, в НАТО уже не раз выражали обеспокоенность по поводу размещения ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде. В Москве же отмечали, что делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность своей страны.