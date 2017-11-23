Запад готовит атаку на ЧМ-2018
Соединенные Штаты намерены через страны Европы оказать давление на Россию и "атаковать" ЧМ-2018. Эта информация заслуживает доверия и подтверждена документально, сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.
Запад пытается дискредитировать Россию с того самого момента, как страна получила право на проведение ЧМ-2018. Британские СМИ публиковали "фейковые новости" о футбольных хулиганах, а немецкие политики призывали бойкотировать чемпионат из соображений безопасности.
"В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году. У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на чемпионат мира по футболу, который должен пройти у нас в стране", – цитирует заявление Андрея Климова "Р-Спорт".
Стадионы #ЧМ2018 - ноябрь 2017— РФПЛ⚽️�� (@rfpl) 16 ноября 2017 г.
Санкт-Петербург
Волгоград Арена
Екатеринбург Арена
Казань Арена pic.twitter.com/uiliAgGDHs
По словам сенатора, комиссии Совфеда, которую он возглавляет, придется принимать ответные меры. Этот вопрос 28 ноября обсудят на заседании, в котором примут участие представители МИДа, Министерства спорта и Олимпийского комитета России.
Ранее член Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Виктор Озеров выразил уверенность, что страна проведет ЧМ на высочайшем уровне – как до этого провела Универсиаду в Казани или Кубок конфедераций-2017.
"В этой работе мы стараемся не замыкаться на собственные силы, мы устанавливаем тесное международное сотрудничество и по линии ФИФА с нашими международными федерациями, и по линии силовых структур", – заявил сенатор. Он подчеркнул, что стороны обмениваются информацией, составляются списки тех, кого нежелательно допускать на матчи международного уровня.
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