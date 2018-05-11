Израиль уничтожил ракетой российский "Панцирь-С1"

Зенитный комплекс "Панцирь-С1" уничтожен во время атаки израильской авиации на территорию Сирии. Армия обороны Израиля заявляет, что удар по ПВО Сирии был нанесен из-за попыток сбить израильские самолеты.

Момент уничтожения комплекса российского производства запечатлен на видео: его сняла камера, установленная на ракете. "АОИ нанесла удар по системе воздушного перехвата SA22 в рамках широкомасштабной атаки на иранские военные объекты в Сирии", – подписан ролик, опубликованный в Twitter Армии обороны Израиля. SA22 – натовское название комплекса "Панцирь-С1".

Израиль атаковал объекты иранских силовиков, дислоцированные на сирийской территории. В Тель-Авиве утверждают, что налет стал ответом на обстрел израильских позиций на Голанских высотах из реактивных систем залпового огня. В операции, проведенной ночью 10 мая, участвовали истребители F-15 и F-16. За два часа израильтяне применили 60 авиационных ракет, а также десять тактических класса "земля – земля".

Удары были нанесены также по комплексам ПВО "Бук-М1-2", С-200 и С-75. Пресс-служба Армии обороны Израиля указывает их обозначения по кодификации НАТО – SA-17, SA-5 и SA-2.

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45 — IDF (@IDFSpokesperson) 10 мая 2018 г.

Комплексы С-200 были размещены в Сирии еще в 80-х. А системы "Панцирь" и "Бук-М1-2", разработанные в России в середине 1990-х годов – одни из самых современных средств ПВО, стоящих на вооружении в Сирии. У сирийских военных есть, по разным данным, от шести до 20 "Буков" различных модификаций – их в свое время передала Дамаску Москва, напоминает RT.

По данным ЦАХАЛ, были атакованы десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Сообщается, что в Тель-Авиве действуют на основе информации разведслужб о намерениях Тегерана. Отмечается, что израильская сторона во время операции, которую военные называют "самой масштабной", потерь не понесла.

Израильская сторона также заявила, что российских военных заранее предупредили о готовящихся авиаударах по иранским силам в Сирии. Для этого была использована горячая линия, созданная еще в 2015 году.

