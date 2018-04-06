Почему Юлия Скрипаль хамски отвергла помощь России

Фейковая история с причастностью Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рассыпается прямо на глазах. Оба выжили и идут на поправку. Казалось бы, Юлия Скрипаль, как гражданка России, должна пообщаться с представителями нашего посольства и прояснить ситуацию, окончательно опровергнув все лживые обвинения со стороны Запада в адрес Москвы. Тем не менее, от разговора с российским диппредставительством она фактически отказалась. Учитывая явную незаинтересованность Лондона в объективном расследовании случившегося, демарш дочери беглого шпиона выглядит крайне подозрительно.

Юлия Скрипаль впервые заговорила 5 апреля – спустя месяц после того, как их с отцом нашли в несознательном состоянии в небольшом британском городке Солсбери. Девушка заявила, что идет на поправку и чувствует себя лучше.

После того, как пострадавшая пришла в сознание ей было передано предложение российского посольства об организации консульского доступа. Были сообщены имя и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые готовы незамедлительно приехать к Скрипаль.

Казалось бы, гражданка России после того, как попала в крайне неприятную ситуацию за границей, должна быть максимально заинтересована в общении с дипломатическими представителями своей страны. Те подскажут, помогут. Все-таки чужая страна, мало ли что может произойти. А тут ты, что называется, под крылом посольства.

По сообщению Reuters, представители британского внешнеполитического ведомства передали Скрипаль предложение о консульской помощи со стороны посольства. "Сейчас госпожа Скрипаль способна решить будет ли она принимать это предложение и когда именно она будет это делать, но на данный момент она этого не сделала", – заявил представитель британского внешнеполитического ведомства", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства.

Однако дочь беглого шпиона от общения с российскими дипломатами фактически отказалась. Ведь если предложение есть, а никакого ответа не поступает, значит Скрипаль по каким-то причинам не желает принимать предложенную ей помощь.

А причины могут быть очень разные. Например, страх. Нет, не перед российским посольством. А перед нашими "британскими партнерами". Теми самыми, которые весь последний месяц без устали фабриковали фейковые обвинения в адрес России, якобы причастной к отравлению беглого сотрудника ГРУ и его дочери.

Давайте посмотрим на ситуацию со стороны. Отравлением Скрипаля Запад воспользовался сполна, в очередной раз раскрутив маховик антироссийской истерии. Не исключено, что в Лондоне сидели и ждали, что отец и дочь умрут. Цинично? Несомненно. Но такова вся современная западная политика.

В таком случае можно было бы проводить еще более жесткую антироссийскую линию. Как говорится, то, что доктор прописал. Но вот ведь незадача. Скрипаль жива и вроде как даже здорова, идет на поправку и ее отец. "Он хорошо отзывается на лечение, он быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии", – заявила медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард.





Для Лондона выживание Скрипалей невыгодно. Живые и здоровые они становятся не только бесполезными для Лондона, но и опасными. Ведь то, что они могут рассказать о своем отравлении, способно сыграть против Лондона и в мгновение разрушить выстраиваемые им на протяжении месяца политические интриги.

В таком случае Юлии Скрипаль могли просто "порекомендовать" не встречаться с российскими представителями. Аргументы могли быть самыми разными. К примеру, британцы заявили, что ее и отца отравила "коварная Россия". Конечно, после такого желание встречи сразу же пропадает. Вероятно также, что в ход были пущены банальные угрозы с желанием заткнуть Скрипаль, чтобы она в случае чего не сболтнула "лишнего".

А раз так, то Великобритания фактически удерживает в заложниках гражданку России и оказывает на нее давление. Разумеется, ни о каких самостоятельных решениях Юлии Скрипаль говорить не приходится. Она становится лишь пешкой, разменной монетой в гнусных политических игрищах Лондона, который боится, что миру наконец откроется правда о его махинациях.





"Конечно положению Юлии Скрипаль не позавидуешь, одному Богу известно какие именно методы к ней сейчас применяет британская сторона. Не исключено, что оказывается психологическое давление", - прокомментировал ситуацию Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что если бы Скрипаль действительно хотела пролить свет на несправедливую травлю в отношении России, то согласилась бы принять помощь, которую ей готово предоставить российское диппредставительство. "Это безусловно разочаровывает и выглядит очень некрасиво. Ей пора вспомнить чья она гражданка – России или Великобритании", – резюмировал он.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого якобы велась в СССР. Лондон принялся обвинять в случившемся Москву. В результате из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.