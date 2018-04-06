"Бытовое отравление": неожиданная развязка дела Скрипалей

Прогремевшее на весь мир дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, кажется, подходит к логическому концу. Отец и дочь не были отравлены ни российскими, ни британскими спецслужбами, случившееся с ними – исключительно бытовое происшествие, заявила племянница двойного агента Виктория.

"Она (Юлия Скрипаль. – Прим. ред.) здорова. Это ее нормальная интонация. Под конец, когда мы прослушали запись более детально, было слышно под конец, что она сейчас заплачет", – рассказала женщина об общении со своей двоюродной сестрой в интервью Пятому каналу.

Дочь бывшего сотрудника ГРУ выступила с первым после отравления заявлением 5 апреля. Она сказала, что очнулась неделю назад и чувствует себя лучше. Более того, девушка собирается обратно в Россию. Идет на поправку и отравленный шпион.





По словам Виктории Скрипаль, одной из последних новостей из жизни отца и дочери является смерть их домашних питомцев – кота и двух морских свинок. После смерти животные были кремированы, и кровь для анализа на наличие отравляющих веществ у них никто не брал.

Что касается жизни, которую ведут Сергей и Юлия Скрипаль, то, подчеркнула Виктория, она самая обычная. "Как мы с вами живем – ходим на работу, делаем какие-то свои домашние дела", – сказала она, добавив, что в политику ее родственники не лезли.

Женщина заявила, что за резонансным отравлением не стоят ни британские, ни российские спецслужбы.

"Я считаю, что это чисто бытовое отравление. Никто не видел счетов из паба, из ресторана. Никто не показал, что они ели и пили", – конкретизировала Виктория Скрипаль.

В ее ближайших планах – поездка в Москву на встречу в посольство Великобритании, а затем вылет в Лондон. При этом слухи о том, что бывший сотрудник ГРУ планировал вернуться в Россию, его племянница не подтвердила.





Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработка которого якобы велась в СССР.

Лондон принялся обвинять в случившемся Москву. В результате из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.