Володин поздравил Жириновского с днем рождения
Володин подарил своему коллеге по парламентской деятельности книгу Сергея Аскольдова о русском философе Алексее Козлове. На опубликованном на странице Госдумы в Тwitter фото видно, что книга была издана в 1912 году.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате и был шестым ребенком в семье. После окончания школы он учился в Институте восточных языков при МГУ. Первой политической акцией Жириновского было письмо на имя Леонида Брежнева, в котором изложил свое мнение о необходимости реформ в области образования, сельского хозяйства и городского управления.
Но настоящая политическая карьера Жириновского началась в 1988 году, когда он стал активно участвовать в собраниях различных общественных организаций, а годом позже создал Либерально-демократическую партию России. В 1991 году политик поддержал ГКЧП, выступил против Беловежских соглашений.
В декабре 1993 года на парламентских выборах ЛДПР по количеству набранных голосов опередила все остальные партии. С тех пор Владимир Жириновский переизбирался в каждый последующий созыв Госдумы.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил Владимира Жириновского @Zhirinovskiy с днем рождения. В качестве подарка он преподнес политику и лидеру фракции ЛДПР книгу Сергея Аскольдова о русском философе Алексее Козлове. pic.twitter.com/TQrChGRmwY— Государственная Дума (@dumagovru) 25 апреля 2018 г.
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