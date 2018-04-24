Джордж Буш попал в больницу после смерти жены

Бывший президент США Джордж Буш-старший был срочно госпитализирован. У него диагностировали заражение крови, передает "Газета.ru".
О состоянии политика сообщил официальный представитель семьи Джим Макгарт. "Он реагирует на лечение и, кажется, восстанавливается", – цитирует его РИА ФАН.
Отмечается, что экс-президент попал в больницу через день после похорон его жены Барбары. Она умерла 18 апреля.
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