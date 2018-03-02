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Политика

Володин назвал рецепт борьбы с бедностью

Вячеслав Володин. Фото: kremlin.ru
Сокращать бедность необходимо не только путем выделения социальных пособий нуждающимся гражданам, но и созданием высокотехнологичных, эффективных рабочих мест. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя вчерашнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Продолжение: Володин оценил стратегическое послание президента
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По словам председателя нижней палаты, депутаты активно работают над этим вопросом. Он напомнил, что некоторое время назад Госдума приняла инициированный главой государства законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с мая 2018 года. "Это решение коснется около четырех миллионов россиян", – сказал спикер в эфире программы "Мнение" с Эвелиной Закамской на телеканале "Россия 24".

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин отметил, что от уровня МРОТ зависит зарплата во многих категориях, в том числе в бюджетной сфере. Ежегодный пересмотр размера прожиточного минимума будет влиять и на минимальный уровень  оплаты труда, подчеркнул думский спикер.

Средства на повышение МРОТ обязательно будут выдаваться тем регионам, которые не могут самостоятельно решить этот вопрос, напомнил Володин слова главы государства.

Вместе с тем спикер подчеркнул, что необходимо думать не только о социальных пособиях, но и создавать высокотехнологичные рабочие места. "Чтобы и в промышленности эти вопросы решались эффективно", – добавил председатель Госдумы.

Государство, по его словам, должно помогать тем, кто не может позволить себе работать в этих отраслях. Кроме того, уверен председатель нижней палаты, над решением этой задачи должны активно работать регионы и муниципалитеты. "От слаженной работы всех зависит эффективное решение этой проблемы", – подчеркнул Володин.

Где взять деньги на снижение уровня бедности? Спикер уверен: Россия должна использовать те колоссальные возможности, которые предоставляет цифровая экономика.

"Президент говорил о формировании нового, передового, гибкого законодательства, которое бы опережало подходы других стран", - сказал парламентарий.

Законодатель напомнил, что нынешний российский бюджет лишь на 36% формируется за счет энергоносителей, а остальная часть – это поступления от других отраслей. "Хотя совсем недавно было наоборот, все говорили, что мы находимся в зависимости от нефтяной иглы", – отметил спикер.

За счет использования возможностей цифровой экономики, диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также создания большого количества рабочих мест в сфере предпринимательства, Россия может выйти на тот уровень роста внутреннего валового продукта (ВВП), который позволит реализовать крупные проекты в социальной сфере и победить бедность, заключил председатель нижней палаты.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Напомним, в четверг, 1 марта, Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент затронул основные вопросы развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры, наметил главные цели на ближайшие годы. 

Одна из главных тем – сокращение бедности. Снижение ее уровня в два раза за следующие шесть лет – именно такую задачу обозначил президент. "Мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие – обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан", – сказал он.

Путин напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек – почти треть населения страны. Сегодня с такой проблемой сталкиваются 20 миллионов человек – уменьшение в два раза. "Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000 году, но тоже недопустимо много, даже некоторые работающие люди живут очень скромно", – подчеркнул глава государства.

Автор: Иван Поляков2 марта 2018, 17:53

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