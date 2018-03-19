Планы Путина после победы впечатлили Кремль
По словам представителя главы государства, об этом президент говорил еще в послании Федеральному собранию. "Вы знаете, что это план, скажем так, рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых уже в том или ином виде будет подготовлена такая "дорожная карта", – сказал Песков.
Он подчеркнул, что реализация плана предполагает серьезную концентрацию Путина на внутренней повестке, на том, чтобы страна развивалась с помощью имеющегося потенциала, а также на основе возможностей, которые еще предстоит открыть.
Также пресс-секретарь президента высказался об одной из самых актуальных тем на внешнеполитическом фронте – отношениях с Великобританией после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Песков заверил, что говорить о влиянии международных проблем на внутриполитическую повестку в России не приходится. "Здесь абсолютная самодостаточность", – добавил представитель Кремля.
Накануне в России состоялись очередные президентские выборы. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов. Большинство из них выдвигались от партий, тогда как Владимир Путин шел в качестве самовыдвиженца.
В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги выборов. Действующий президент Владимир Путин набрал 76,6% голосов. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,66%). Явка превысила 67%. Окончательные итоги голосования станут известны в течение десяти дней.
Спустя несколько часов после оглашения первых результатов Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой рассказал о своих дальнейших шагах. Помимо прочего, речь зашла о недавнем инциденте с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Глава государства поставил под сомнение заявления официальных лиц Соединенного Королевства о том, что было применено боевое отравляющее вещество. "Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте", – сказал он. Скрипаль же выжил и находится в больнице. Путин подчеркнул, что Россия уничтожила все свое химоружие под контролем международных наблюдателей.
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