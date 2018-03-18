Запад в шоке от поддержки Путина россиянами

Иностранные СМИ в недоумении от первых результатов по итогам выборов президента России. Американский телеканал CNN сетует: глава государства Владимир Путин получил небывалую поддержку избирателей.

Предложенная некоторыми политическими авантюристами стратегия бойкота выборов "совсем не сработала" и не нашла поддержки у россиян, полагает корреспондент телеканала Мэттью Чанс. "В целом совсем не кажется, что это сработало, нет", – заявил он.

"Пару секунд назад мне сказали, что есть первые результаты экзит-поллов в России, и Владимир Путин получает 70% голосов, что является чрезвычайно высоким результатом", - добавил чуть позже корреспондент. Чанс подчеркнул, что эта цифра – такая же высокая, если не выше, как результаты прошедших избирательных кампаний, на которых Владимир Путин также одержал победу.

Предварительные итоги голосования также прокомментировало французское издание Le Point. Корреспонденты журнала отмечают, что результаты Владимира Путина говорят о том, что большинство избирателей безоговорочно поддерживают его внешнеполитическую линию.

В России 18 марта состоялись седьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на шесть лет. По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком зарегистрировал 110 миллионов 858 тысяч 228 избирателей – это на миллион больше, чем на выборах 2012 года. Избирательные участки во всех регионах были открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени.

В настоящий момент подсчитано более 31% голосов. Безоговорочно лидирует Владимир Путин – 73,3%, Павел Грудинин – 14,8%, а тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский – 6,6%.

На президентский пост претендуют восемь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.