Триумф Путина заставил Запад биться в истерике

Подсчет голосов после выборов еще продолжается, но уже понятно, что президент России Владимир Путин заручился поддержкой подавляющего большинства россиян. Этот факт, видимо, не слишком устраивает Запад, который продолжает кампанию по демонизации нашей страны. Итоги выборов тамошние СМИ называют ошеломляющими и пытаются по-своему объяснить успех действующего главы государства.

На немецком телеканале Deutsche Welle заявили, что успех Владимира Путина на выборах обусловлен "новой антизападной волной в России". В свою очередь американский телеканал ABC News назвал результат действующего президента России ошеломительным. Телеканал подчеркнул, что Путин руководит "самой большой страной мира на протяжении всего XXI века".

О причинах убедительной победы российского лидера размышляет и влиятельная американская газета Wall Street Journal. По мнению колумнистов издания, внешнеполитическая линия Путина и его усилия по восстановлению мощи российских вооруженных сил снискали ему большую поддержку среди населения. Кампания Кремля по укреплению роли Москвы в мире, подчеркивает газета, очень популярна в народе.

Отметили зарубежные издания и явку на выборы. К примеру, французская газета Parisien подчеркнула, что "в гигантской стране с 11 часовыми поясами" на избирательные участки пришли гораздо больше граждан, чем в 2012 году.





Западные СМИ даже вспомнили пророчества болгарской провидицы Ванги о России. Британская газета The Daily Post привела такое ее предсказание: "Одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Ничто не сможет остановить Россию". Считается, что Ванга сказала это в 1979 году во время встречи с писателем Валентином Сидоровым.

В воскресенье, 18 марта, в России состоялись седьмые президентские выборы. На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов. Президент избирается на шесть лет.





После обработки 99% протоколов действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По данным Центризбиркома, он набирает 76,65% голосов. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 11,82%, третью строчку занял председатель либерально-демократической партии Владимир Жириновский (5,68%).

Результаты остальных кандидатов – в пределах статистической погрешности. На четвертом месте – Ксения Собчак (1,6%), за ней следует Григорий Явлинский с результатом около 1%, Борис Титов – 0,75%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин (0,65% голосов). Эти цифры могут еще измениться, но весьма незначительно, фактически не сказавшись на итоговом результате. К этому времени известна явка почти во всех регионах. Она составила в среднем 67%.