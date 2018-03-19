Победа Путина в Крыму взбесила Порошенко

Единственный президент, которого может избирать Крым, – это президент Украины. Выборы, прошедшие на полуострове 18 марта, незаконны, заявил Петр Порошенко. В Москве на эти выступления заметили, что мнение украинского лидера Россию не волнует.

Петр Порошенко в последние несколько дней получил заверения от своих партнеров на Западе в том, что они не признают результаты голосования на выборах президента России в Крыму. Украинский президент "не сомневается" в том, что крымчане будут выбирать только главу государства Украина.

Пока украинский лидер демонстрирует уверенность в западной поддержке, Крым уже выбрал своего президента. По предварительным итогам голосования 18 марта, Владимир Путин в Крыму набирает 91,7%, в Севастополе – 91,2% голосов. Сергею Бабурину отдали голоса 0,2% жителей региона, Павлу Грудинину – 2,27%, Владимиру Жириновскому – 1,87%, Ксении Собчак – 1,88%, Максиму Сурайкину – 0,21%, Борису Титову – 0,42%, Григорию Явлинскому – 0,56%.

Высказывания украинского президента прокомментировали в Совете Федерации. Там отметили, что ни мнение Порошенко, ни заявления его западных друзей о выборах в России никого не волнуют.

"Нам все равно, признают ли Порошенко и его союзники или не признают выборы в Крыму. От этого ничего не изменится, потому что Крым — территория России. Крымчане четыре года назад стали россиянами. Они выбирают президента по российским законам, поэтому мнение Порошенко и его союзников в этом плане нас не интересует", – цитирует RT первого зампреда комитета по международным делам Владимира Джабарова.

Тем временем ЦИК обработал 99% протоколов. Расстановка сил не изменилась: действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента России, набрав 76,65% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин - 11,82%, третье – Владимир Жириновский с 5,68%.

Ксения Собчак получила 1,66% голосов избирателей, Григорий Явлинский – 1,04%. Менее 1% набрали Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин.